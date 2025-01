Líderes indígenas dos EUA alertam que nativos estão sendo detidos pela imigração após ordem de Trump

A- A+

À medida que a agência de imigração do governo dos EUA (ICE) intensifica seus esforços para apreender e deportar imigrantes ilegais em todo o país, aumenta a preocupação entre os povos originários que residem em áreas urbanas sobre relatos de indígenas sendo interrogados e detidos por autoridades.

Ao menos 15 pessoas afirmaram terem sido questionadas a apresentarem provas de sua nacionalidade desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu a ordem executiva para um aumento nas incursões do ICE, de acordo com líderes tribais Navajo.

- Agora sabemos que o povo Navajo e membros inscritos de outras tribos estão sendo detidos em Phoenix e outras cidades pelo ICE - revela a presidente do Conselho da Nação Navajo, Crystalyne Curley, durante uma reunião do comitê legislativo que atende a população indígena na quinta-feira. E continua: - Os relatórios que recebemos indicam que precisamos coordenar uma operação ou algum tipo de resposta para ajudar nossos membros tribais inscritos aqui na Nação Navajo.

Para os líderes, "essas invasões provocaram um medo significativo, especialmente entre os membros tribais em áreas urbanas que enfrentam desafios com a documentação", afirmaram à imprensa local.

A senadora estadual Theresa Hatathlie participou da reunião do comitê virtualmente e relatou ter recebido uma ligação sobre oito cidadãos navajos que foram detidos por horas sem telefones celulares ou capacidade de entrar em contato com suas famílias ou tribos.

"Apesar de possuir Certificados de Sangue Indiano (CIBs) e identidades emitidas pelo estado, vários indivíduos foram detidos ou interrogados por agentes do ICE que não reconhecem esses documentos como prova válida de cidadania", afirmou o Conselho da Nação Navajo em um comunicado à imprensa.

Crystalyne argumenta que são necessárias soluções urgentes para o problema, como o uso de registros mais claros e um sistema de rastreamento.

- Ser indígena, ser Navajo, você é mais americano do que americano - disse o Presidente do Gabinete Navajo, Buu Nygren. - Temos que ter esse respeito do governo federal.

Nygren informa ao portal Arizona Mirror que sua equipe entrou em contato com os governadores do Arizona e do Novo México, bem como com todas as autoridades estaduais e federais de segurança pública, organizações, ICE e outros departamentos para informá-los sobre os relatos.

"Meu escritório recebeu vários relatos de cidadãos navajos de que eles tiveram experiências negativas e às vezes traumatizantes com agentes federais visando imigrantes indocumentados no sudoeste", disse Nygren no comunicado.

Justin Ahasteen, diretor executivo do Navajo Nation Washington Office, disse que seu escritório não confirmou nenhum relato de ação do ICE contra cidadãos Navajo.

De acordo com Ahasteen, um membro da tribo estava envolvido em uma invasão em Phoenix. Ahasteen disse à CNN que o incidente foi uma situação de "lugar errado, hora errada" e o membro da tribo, que apresentou sua identificação tribal e foi interrogado enquanto estava sob custódia, não era o alvo pretendido.

A pessoa foi libertada, disse Ahasteen.

A Operação Rainbow Bridge, uma organização sem fins lucrativos que apoia cidadãos Navajo vítimas de fraude do Medicaid no Arizona, lançou a Iniciativa de crise de imigração para ajudar os povos indígenas afetados por ataques federais de aplicação da lei.

O povo Navajo e outros membros tribais indígenas estão sendo aconselhados a portar uma identificação emitida pelo estado junto com seu Certificado de Grau de Sangue Indígena em preparação para possíveis desentendimentos com funcionários federais de imigração e outras autoridades policiais.

O ancião Diné James Jackson, um ativista honrado na comunidade Navajo, disse à CNN que as recentes batidas de imigração e seu impacto em sua comunidade são "vergonhosos".

- Está tornando as pessoas hiperconscientes de seus arredores, limitando suas viagens em suas vidas diárias porque temem ser paradas - disse Jackson, que mora em Tuba City, entre as quatro Montanhas Sagradas de Navajo, 90 milhas ao norte de Flagstaff, Arizona.

