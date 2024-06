A- A+

política Lula defenderá trabalho decente, combate à fome e taxação de super ricos em viagem à Europa Presidente participará de conferência da OIT, na Suíça, e reunião do G7, na Itália

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para a Europa na noite de quarta-feira, na base aérea do Rio de Janeiro, para participar de uma conferência da Organização Mundial do Trabalho (OIT) na Suíça, e da Cúpula do G7, na Itália. Lula defenderá o trabalho decente, o combate à fome e a taxação dos super ricos.

Na quinta-feira pela manhã, em Genebra, Lula abrirá o evento da OIT -- que terá como tema central a justiça social -- com um discurso contra a desigualdade e a exclusão.

Ele lembrará a iniciativa lançada no ano passado com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pelo trabalho decente, regras justas e respeito aos direitos dos trabalhadores.



Convidado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, Lula seguirá no mesmo dia para Borgo Egnazia, onde participará, na sexta-feira, da Cúpula do G7 (EUA, Itália, Japão, França, Reino Unido, Canadá e Alemanha). Entre os temas a serem tratados estão inteligência artificial e transição energética.

Até o momento, o governo brasileiro confirmou cinco encontros bilaterais que Lula terá na manhã de sexta-feira: o Papa Francisco; o premier da Índia Narendra Mod; e os presidentes da França (Emannuel Macron), da África do Sul (Cyril Ramaphosa) e da Comissão Europeia (Ursula von der Leyen).

Há outros quatro pedidos de reunião com o mandatário brasileiro que estão em análise. Os encontros confirmados deverão ocorrer na manhã de sábado.

Segundo o Itamaraty, não houve consultas do lado brasileiro, nem do argentino, sobre uma possível conversa entre Lula e o presidente do país vizinho, Javier Milei. Os dois líderes são adversários políticos na região e jamais trocaram uma palavra.

