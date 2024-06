A- A+

Ilícito Maconha: Grande estudo revela com que frequência a cannabis desencadeia episódios psicóticos Cerca de 1 em 200 (ou apenas 0,5%) pode sofrer um episódio psicótico, envolvendo alucinações, delírios e paranóia

O uso da maconha e a psicose estão ligados há muito tempo, mas uma nova pesquisa tenta fornecer alguma clareza sobre a frequência desse problema, numa metanálise de numerosos estudos envolvendo mais de 200 mil participantes.

Embora estudos isolados tenham sugerido que a psicose ocorra entre 1% e 70% dos consumidores de cannabis, a nova análise conclui que cerca de 1 em 200 (ou apenas 0,5%) pode sofrer um episódio psicótico, envolvendo alucinações, delírios e paranóia.

Pesquisas anteriores sugeriram que os genes da esquizofrenia poderiam explicar por que alguns usuários de cannabis desenvolvem psicose e outros não. A cannabis de alta potência também se tornou mais comum e descobriu-se que duplica o risco de psicose em adultos jovens.

Esta nova análise constata que, de forma semelhante, com jovens adultos e mulheres, pessoas com problemas de saúde mental pré-existentes, como transtorno bipolar, correm maior risco de psicose do que outras.

Indivíduos que foram expostos à droga mais cedo e com mais frequência do que outros também não apresentavam maior risco de psicose nesta análise específica de episódios psicóticos agudos. No entanto, o uso diário ainda pode representar um risco maior de desenvolver psicose a longo prazo.

O estudo foi publicado na Nature Mental Health.

