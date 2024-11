Mais de 1 a cada 4 mães dormem durante a amamentação, colocando em risco seus bebês, aponta estudo

A- A+

Dorme enquanto amamenta seu recém-nascido? Uma nova pesquisa mostrou que mais de um quarto das novas mães têm esse hábito. Contudo, isso coloca os bebês em maior risco de síndrome da morte súbita infantil (SMSI).

O estudo, publicado na revista científica Pediatrics, também aponta que mais de 80% delas não tinham a intenção de dormir, e muitas escolheram se alimentar em cadeiras ou sofás em vez de em uma cama.





Mas, especialistas afirmam que as almofadas e os limites desses locais podem ser muito inseguros para os bebês, aumentando o risco de morte para a criança. Especialmente quando são apertados e possuem diversos travesseiros e cobertores ao redor.

"Embora adormecer enquanto amamenta bebês não seja, por si só, muito surpreendente, o que é muito alarmante é que a maioria das mães não planejou adormecer, então o ambiente para dormir era potencialmente inseguro para o bebê enquanto ambos dormiam", disse a pesquisadora Fern Hauck, especialista em sono seguro na Universidade da Virgínia.

A equipe de pesquisa analisou os resultados da pesquisa coletados de mais de 1.250 novas mães como parte do estudo Social Media and Risk-reduction Training (SMART), conduzido em 16 hospitais dos EUA em 2015 e 2016.

Entre os entrevistados, mais de 28% disseram que "geralmente" ou "às vezes" adormeciam durante a alimentação nas duas semanas anteriores. Destes, 83,4% disseram que adormecer durante a amamentação do bebê não foi planejado.

"Precisamos encontrar as famílias onde elas estão e elaborar um plano noturno para dormir e alimentar o bebê que funcione para elas e seja o mais seguro possível. Nossos dados sugerem que muitos desses incidentes de adormecimento não são planejados, então discussões sobre como planejar a alimentação do bebê quando você está muito cansada são importantes", alerta Kellams, pediatra e especialista em amamentação e medicina de lactação na Universidade da Virgínia.

Mulheres que amamentaram na cama tiveram mais probabilidade de adormecer (33,6%) do que aquelas que amamentaram em uma cadeira ou sofá (16,8%). Contudo, os pesquisadores ressaltam que a recomendação da Academia Americana de Pediatria (AAP) é de que mães em risco de adormecer durante a amamentação devem fazer isso em uma cama de adulto em vez de uma cadeira ou sofá.

Além disso, não se deve compartilhar uma cama ou outro espaço para dormir com um bebê devido ao risco de os pais rolarem acidentalmente e sufocarem a criança, ou de a criança ficar presa na roupa de cama. Mas o grupo também diz que as camas são mais seguras do que cadeiras e sofás se adormecer durante a amamentação for uma possibilidade.

"Esperamos que os pais de bebês pensem proativamente sobre o que pode acontecer no meio da noite. Amamentar seu bebê na sua cama é mais seguro do que alimentá-lo em um sofá ou poltrona, se você pode cair no sono", explica Moon, pediatra e especialista em sono seguro na Universidade da Virgínia.

