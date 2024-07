A- A+

MUNDO Mais de 160 crocodilos são capturados em cidades do México após passagem de Furacão Beryl Autoridades explicam que as fortes chuvas provocadas pelo fenômeno e pela tempestade Alberto, em maio, elevaram o nível das águas em lagoas

As fortes chuvas causadas pelo furacão Beryl, que deixou pelo menos 18 pessoas mortas ao passar pelo Caribe e a América do Norte, e a tempestade tropical Alberto, que encharcou a costa nordeste do México em maio, levaram mais de 160 crocodilos a invadir áreas urbanas no estado mexicano de Tamaulipas, informaram as autoridades estaduais e federais essa semana.

A chefe do departamento de Meio Ambiente do estado, Krina Lizeth Saldivar, citada pela rede CNN, explicou em um comunicado publicado na terça-feira que "as chuvas recentes aumentaram os níveis de água nos sistemas de lagoas, o que levou a um aumento no avistamento de crocodilos".



Os animais acabaram rastejando para cidades como Tampico, Ciudad Madero e Altamira, onde pelo menos 165 répteis foram capturados e realocados.





Segundo o departamento, o problema veio à tona na semana passada, quando vídeos de crocodilos em áreas urbanas começaram a circular nas redes sociais. As imagens, afirmou o departamento, "causaram um alvoroço".

O Gabinete do procurador-geral federal para Proteção Ambiental, também citado pela CNN, afirmou que cerca de 40 crocodilos foram capturados na região só no mês passado. Eles também foram capturados e realocados em habitats apropriados, fora de áreas povoadas.

O gabinete alertou que o problema pode continuar, explicando que "à medida que os níveis de água baixam em lugares como ruas e canais de drenagem que foram inundados, os crocodilos aparecerão e os avistamentos certamente aumentarão”.

Crocodilos são animais protegidos no México e acidentes causados por eles são raros no país.

Esta não é a primeira vez que animais são "soprados" ou arrastados por fortes chuvas e furacões. Em setembro passado, o furacão Idalia "ventou" flamingos para o meio-oeste e leste dos EUA. As belas e extravagantes aves foram avistadas em regiões como Ohio após o fenômeno ter chegado ao estado da Flórida como uma tormenta de categoria 3.

Veja também

calamidade pública Rio Grande do Sul: empresas têm até esta sexta (12) para aderir ao programa de Apoio Financeiro