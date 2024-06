A- A+

glaucoma Marrone é diagnosticado com glaucoma avançado; entenda o que é a doença Condição de Marrone afeta o nervo óptico presente nos olhos; o cantor precisou passar por cirurgia de emergência

O cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone, foi diagnosticado com glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos e precisou passar por cirurgia de emergência nesta segunda-feira (17), de acordo com informações da sua assessoria.

Ainda, segundo a nota, a o procedimento já foi finalizado e o artista passa bem. Ele seguirá cumprindo a agenda de shows após o período de recuperação de 15 dias.

O que é o glaucoma?

O glaucoma é uma doença situada no nervo óptico, parte dos olhos responsável por transmitir impulsos ao cérebro (como um cabo elétrico), onde as informações visuais são interpretadas. Caso este nervo seja totalmente lesionado, ocorre a perda de visão definitiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo.

Uma das principais causas é a pressão intraocular, isto é, dentro dos olhos, mas também ela pode surgir a partir da predisposição genética, após cirurgias oculares, uso de medicações com corticóide e como consequência de outras doenças oculares. Ainda que não exista cura, o glaucoma pode ser tratado.

Quais são os sintomas?

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), em diversos casos a doença pode não provocar dor e quem é acometido por ela só percebe sua existência quando os danos já são considerados graves e irreversíveis.

Contudo, quando os sinais e sintomas surgem, são notáveis:

Dor forte em um dos olhos;

Visão embaçada;

Náusea e vômito;

Dor de cabeça;

Alta sensibilidade à luz;

Olho com coloração acinzentada (apenas no glaucoma congênito, isto é, hereditário);

Aumento do globo ocular (apenas no glaucoma congênito).

Para o tratamento, existem aplicações de laser, para reduzir a pressão intraocular, ou uma cirurgia, como foi o caso de Marrone, de forma a evitar que o nervo óptico sofra uma lesão.

