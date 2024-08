Ministério da Saúde registra caso de microcefalia por febre oropouche

O Ministério da Saúde registrou nesta quinta-feira, 8, o primeiro caso de microcefalia e anomalias congênitas associadas à febre oropouche. O bebê veio a óbito no Acre na última semana, após 47 dias de vida.

A mãe, de 33 anos, havia apresentado erupções cutâneas e febre no segundo mês de gravidez, e os exames laboratoriais no pós-parto deram resultado positivo para o vírus.

"Exames apontaram a existência de material genético do vírus em diferentes tecidos do bebê que nasceu com microcefalia, malformação das articulações e outras anomalias congênitas. A análise também descartou outras hipóteses diagnósticas. No entanto, a correlação direta da contaminação vertical de Oropouche com as anomalias ainda precisa de uma investigação mais aprofundada", informou nota do ministério.