Saúde Ministra da Saúde chama caso de transplantes com HIV de "inadmissível" Episódio é investigado pela Polícia Federal

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou ser "inadmissível" o caso de seis pessoas que testaram positivo para HIV após receberem órgãos transplantados no estado do Rio.

— É um episódio inadmissível. Estamos com o Ministério da Saúde, desde o primeiro momento em que houve a notificação do primeiro caso... Estamos agindo em várias frentes — disse a ministra em evento em Brasília nesta terça-feira.

Trindade disse que a pasta apura o caso junto do Sistema Nacional de Transplantes no Rio de Janeiro, da Secretaria de Saúde do Rio e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, o ministério abriu auditoria própria e acionou a Polícia Federal (PF).

— É um caso que não pode ser admitido, algo inusitado que nunca aconteceu e que não pode ser tolerado. (...) um caso como esse tem que ser investigado porque ele foge a regras e controles que existem.

Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde determinou uma auditoria urgente pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denusasus) no sistema de transplante do Rio de Janeiro, além da apuração de eventuais irregularidades.

A pasta pretende endurecer as regras para a escolha de laboratórios que realizem os testes de infecção em processos de transplante de órgãos. Segundo o governo do estado, o erro aconteceu nos testes realizados antes da autorização do transplante.

O laboratório PCS Lab Saleme, contratado pelo governo do Rio de Janeiro para atender o programa de transplantes,foi interditado após a Anvisa encontrar uma série de irregularidades durante a fiscalização.

