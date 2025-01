Ministro britânico da Defesa lança advertência a Putin após avistamento de 'barco espião'

A- A+

O "navio espião russo" Yantar foi avistado em águas britânicas esta semana pela Marinha Real, afirmou nesta quarta-feira (22) o ministro da Defesa deste país, John Healey, no Parlamento, lançando um aviso ao presidente Vladimir Putin.

"O navio estrangeiro Yantar está no Mar do Norte depois de ter passado por águas britânicas. Deixe-me ser claro, é um espião russo usado para coletar informações e mapear a infraestrutura submarina essencial do Reino Unido", disse aos parlamentares.

Em seu discurso, Healey lançou uma advertência ao presidente russo, Vladimir Putin.

"Sabemos o que está fazendo e não vamos fugir de uma ação enérgica para proteger este país", disse.

O ministro explicou aos parlamentares que o Yantar está agora no Mar do Norte depois de ter estado na segunda-feira a cerca de 72 quilômetros do litoral britânico, onde foi seguido por dois navios da Marinha Real, HMS Somerset e HMS Tyne.

Healey acrescentou que foi a segunda vez que o Yantar entrou em águas britânicas nos últimos meses.

"Em novembro, também foi detectado enquanto perambulava na infraestrutura submarina", disse Healey à Câmara dos Comuns.

Navios de guerra britânicos denunciaram a presença de navios russos em suas águas várias vezes nos últimos meses.

Veja também