MME marca reunião com Aneel para amanhã e pede providências em relação à queda de energia em SP

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, agendou para amanhã, 14, uma reunião com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, para discutir o reestabelecimento da energia em São Paulo, após uma forte chuva na sexta-feira, 11, afetar a rede elétrica na capital e na região metropolitana.



O encontro será às 10h na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), na Avenida Paulista.



Hoje, o ministro encaminhou um segundo ofício para agência reguladora pedindo o órgão realize uma reunião com as distribuidoras que atuam no Estado para debater a crise. No documento, Silveira diz que não admitirá "qualquer omissão" por parte da Aneel em relação ao caso. A reunião com as distribuidoras de transmissoras está marcada para acontecer às 18h deste domingo,13.

