Recife Motorista de aplicativo é baleado em assalto no Sítio dos Pintos, Zona Oeste do Recife A tentativa de latrocínio não foi consumada

Um motorista de aplicativo de 64 anos foi baleado após reagir a um assalto no Sítio dos Pintos, Zona Oeste do Recife.

O homem foi chamado para uma corrida no Sítio dos Pintos na madrugada desta quarta-feira (19) e, ao chegar no local, dois homens entraram no carro se passando por passageiros.

Durante a corrida, os criminosos ameaçaram e renderam o motorista.

A vítima tentou fugir e acabou ferida por disparo por arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o latrocínio não foi consumado. A vítima sofreu apenas o ferimento.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.



