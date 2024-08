Mpox: conheça sintomas, transmissão, prevenção e tudo o que se sabe sobre a doença

A- A+

Na semana passada o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde ( OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, decretou emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII) em decorrência do avanço da mpox em países africanos e da identificação de uma nova cepa mais grave do vírus, chamada de Clado 1b.

Essa é a segunda vez que o órgão determina o status mais alto de alerta para a mpox – em 2022, a emergência também foi decretada quando uma outra linhagem do vírus, chamada de Clado 2b, saiu pela primeira vez do continente africano e se disseminou pelo planeta após ter adquirido a capacidade de se disseminar via relações sexuais.



No videográfico abaixo, confira tudo o que você precisa saber sobre a mpox, desde os sintomas até os meios de transmissão, as diferentes cepas e como se proteger.

O que é a mpox?

A mpox é uma doença infecciosa causada por um vírus do gênero Orthopoxvirus que pode ser transmitida de animais para humanos ou entre pessoas contaminadas. A doença era chamada de varíola dos macacos, e o vírus levava o nome de monkeypox. Os termos foram alterados pela OMS em 2022.





A infecção é semelhante à varíola humana, erradicada do mundo em 1980. Ela foi descoberta ainda em 1958, quando o vírus foi isolado pela primeira vez em macacos num laboratório na Dinamarca, por isso o nome antigo. O primeiro caso em humanos foi registrado na República Democrática do Congo (RDC) em 1970. Desde então, ela é endêmica em alguns países da África Central e Ocidental.

