Mulher é internada com amigdalite grave por causa de ar-condicionado de hotel; entenda

Uma mulher de 24 anos precisou ser internada após contrair amigdalite (infecção das amígdalas) através do ar-condicionado do hotel onde estava hospedada em Antalya, na Turquia. A inglesa Liana Foster, de 24 anos, estava visitando o país com a família durante as férias.

Após acordar se sentindo mal, ela preferiu não ir ao médico residente no hotel por conta do alto custo. Na manhã seguinte, precisou ser levada ao hospital mais próximo.

"Eu não conseguia tomar antibióticos orais, então tive que tomar injeções por três dias e duas vezes ao dia. Eu estava com muita dor", conta a biomédica.

A amigdalite pode ser causada tanto por vírus e bactérias quanto pela associação dos dois agentes. As amígdalas são dois órgãos que ficam no fundo da garganta e funcionam como a primeira barreira contra microrganismos.

Já a infecção pode ocorrer devido à presença de vírus, bactérias ou pela associação dos dois agentes. No caso da mulher, foi uma bactéria oportunista.

"O médico disse que provavelmente ela veio do ar-condicionado. Ele explicou que poderia ter sido causado pelo ar mofado, pela falta de manutenção do equipamento", relembra Liana, que alerta outras pessoas a prestarem atenção ao cuidado com a limpeza do eletrodoméstico.

Sintomas de amigdalite

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, os principais sintomas relacionados à condição são:

Febre;

Dor de garganta;

Falta de apetite;

Mau hálito;

Dificuldade para engolir;

Algumas pessoas podem sentir dor de ouvido;

Às vezes, inchaço dos gânglios do pescoço e da mandíbula.

O quadro é considerado mais grave caso os sinais e sintomas durarem mais de 4 dias sem sinal de melhora, seja difícil respirar; e a intensidade da dor pode causar certa dificuldade para engolir ou beber.

Como se trata a amigdalite?

Já o tratamento leva em conta qual foi a origem da infecção. Nas amidalites virais, a infecção atinge a região das amídalas e faringe e deve ser tratada com analgésicos e anti-inflamatórios simples.

Nas bacterianas, associadas ao aparecimento de placas de pus na região, é necessária a utilização de antibióticos.

O rigor durante a medicação precisa ser maior pois suspendê-la assim que desaparecem os sintomas, sem completar o período prescrito pelo médico, pode gerar complicações graves para a saúde.

