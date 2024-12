Nada de réveillon incomunicável: banheiro cobra R$ 15 para carregar celular em Copacabana

A- A+

O auxiliar de serviços gerais Julio César de Moraes, de 47 anos, saiu de casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, às 8h. Depois de se dirigir até a Pavuna, na Zona Norte do Rio, embarcou no metrô e chegou a Copacabana no fim da manhã.



Seu plano era encontrar seus irmãos em frente ao hotel Copacabana Palace, para passarem a virada juntos. Mas, assim que chegou, a bateria de seu celular zerou e não conseguiu encontrar os parentes, mesmo depois de andar na areia quente, embaixo de sol forte.

– Cheguei com a bateria fraca, estava em 5% no metrô. Vim andando de lá (estação) até a praia e a bateria acabou – conta Julio, que precisou desembolsar R$ 15 para poder carregar o telefone em uma tomada do banheiro que fica embaixo do calçadão, na altura da Rua Rodolfo Dantas, próximo ao palco principal. – No desespero, eu paguei.

Depois de duas horas em que ficou incomunicável, enfim Julio conseguiu falar com a irmã próximo às 14h. Com uma lista de áudios e ao menos cinco ligações perdidas, ela combinou de buscá-lo, com seu cooler e garrafas d'água, no calçadão.

Além de carregar o celular, Julio tomou ainda uma ducha, a R$ 10. Uma tabela de preços oferece também o uso do sanitário, por R$ 5, toalha e sabonete a R$ 10, e armários a partir de R$ 30.

