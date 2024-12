"Nova era perigosa": mudanças climáticas acentuaram efeitos de desastres em 2024; relembre eventos

A- A+

Da pequena e empobrecida Mayotte (França) à gigante rica em petróleo Arábia Saudita, das prósperas cidades europeias às favelas superlotadas na África, nenhum lugar foi poupado do impacto devastador dos desastres climáticos sem precedentes em 2024.

Este ano é o mais quente da história, com temperaturas recordes na atmosfera e oceanos agindo como combustível para condições climáticas extremas ao redor do mundo.

A World Weather Attribution, organização especialista em analisar como o aquecimento global influencia eventos extremos, disse que quase todos os desastres analisados nos últimos 12 meses foram intensificados pelas mudanças climáticas.

"Os impactos do aquecimento global causado pelos combustíveis fósseis nunca foram tão claros ou devastadores quanto em 2024. Estamos vivendo em uma nova era perigosa", disse a cientista climática Friederike Otto, que lidera a rede WWA.

Aquecimento global

Isso ficou tragicamente evidente em junho, quando mais de 1.300 pessoas morreram durante a peregrinação muçulmana do hajj na Arábia Saudita, onde as temperaturas atingiram 51,8°C. O calor extremo — às vezes chamado de "assassino silencioso" — também se mostrou mortal na Tailândia, na Índia e nos Estados Unidos.

As condições eram tão intensas no México que macacos bugios caíam mortos das árvores, enquanto o Paquistão mantinha milhões de crianças em casa por conta da temperatura ultrapassar os 50°C. A Grécia registrou sua primeira onda de calor, forçando o fechamento de sua famosa Acrópole e provocando terríveis incêndios florestais, no início do verão mais quente da Europa até agora.

Inundações

As mudanças climáticas não se referem apenas às temperaturas elevadas: oceanos mais quentes significam maior evaporação, e o ar mais quente absorve mais umidade, uma receita para chuvas fortes.

Em abril, os Emirados Árabes Unidos receberam chuva equivalente a dois anos em um único dia, transformando partes do estado desértico em um mar e prejudicando o aeroporto internacional de Dubai.

O Quênia mal havia saído de uma seca que acontece uma vez a cada geração quando as piores enchentes em décadas causaram desastres consecutivos para o país do Leste Africano. Quatro milhões de pessoas precisaram de ajuda depois que enchentes históricas mataram mais de 1.500 pessoas na África Ocidental e Central.

A Europa — mais notavelmente a Espanha — também sofreu chuvas torrenciais que causaram inundações repentinas mortais. Afeganistão, Rússia, Brasil, China, Nepal, Uganda, Índia, Somália, Paquistão, Burundi e Estados Unidos estavam entre outros países que testemunharam inundações em 2024.

Ciclones

Superfícies oceânicas mais quentes alimentam ciclones tropicais com energia à medida que avançam em direção à terra, provocando ventos fortes e seu potencial destrutivo. Grandes furacões atingiram os Estados Unidos e o Caribe, principalmente Milton, Beryl e Helene, em um 2024 com atividade de tempestades acima da média.

As Filipinas enfrentaram seis grandes tempestades somente em novembro, apenas dois meses depois de sofrerem com o tufão Yagi, que devastou o Sudeste Asiático. Em dezembro, cientistas disseram que o aquecimento global ajudou a intensificar o ciclone Chino para uma tempestade de categoria 4 ao colidir de frente com Mayotte, devastando o território ultramarino mais pobre da França.

Secas e incêndios florestais

Algumas regiões podem ficar mais úmidas à medida que as mudanças climáticas alteram os padrões de precipitação, mas outras estão se tornando mais secas e mais vulneráveis à seca.

As Américas sofreram uma seca severa em 2024 e incêndios florestais queimaram milhões de hectares no oeste dos Estados Unidos, Canadá e na bacia amazônica — geralmente um dos lugares mais úmidos da Terra.

Entre janeiro e setembro, mais de 400 mil incêndios foram registrados na América do Sul, envolvendo o continente em uma fumaça sufocante. Em dezembro, o Programa Mundial de Alimentos disse que 26 milhões de pessoas no sul da África corriam risco de passar fome, já que uma seca de meses de duração secou a região empobrecida.

Pedágio econômico

O clima extremo custou milhares de vidas em 2024 e deixou inúmeras outras em pobreza extrema. O prejuízo duradouro de tais desastres é impossível de quantificar. Em termos de perdas econômicas, a gigante de seguros Swiss Re, sediada em Zurique, estimou a conta global de danos em 310 bilhões de dólares (mais de R$ 1,91 trilhão), segundo um comunicado divulgado no início de dezembro.

As inundações na Europa — especialmente na província espanhola de Valência, onde mais de 200 pessoas morreram em outubro — e os furacões Helene e Milton aumentaram os custos, disse a empresa. Até 1º de novembro, os Estados Unidos sofreram 24 desastres climáticos em 2024, com perdas superiores a 1 bilhão de dólares cada, segundo dados do governo.

A seca no Brasil custou ao setor agrícola 2,7 bilhões de dólares entre junho e agosto, enquanto "desafios climáticos" levaram a produção global de vinho ao seu menor nível desde 1961, disse um órgão do setor.

