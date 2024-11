O que é libido? Saiba como ela afeta a sua vida

“O que é libido?” Esta palavrinha se refere, em suma, ao desejo sexual que sentimos a partir de algum estímulo, seja visual, auditivo ou olfativo. O que gera grande curiosidade é como este desejo se manifesta de forma diferente em homens e mulheres.

Para Nathalie Raibolt, ginecologista especialista em sexualidade, a libido não está atrelada apenas à questão hormonal — a testosterona é um dos hormônios que influenciam seu aumento e diminuição —mas também à psicossocial, principalmente nas mulheres.

— O estímulo biológico (causado por hormônios) não é o suficiente para provocar na mulher o desejo sexual. Além disso, a libido será impactada principalmente pela função que o sexo ocupa na vida dela. Se a mulher está com um problema com quem ela costuma ter relações sexuais, a tendência é a libido diminuir. Mas acredito que questão social impacte mais a libido da mulher do que a questão biológica. Ao longo de sua vida, as mulheres acabam não priorizando a manifestação espontânea da sexualidade — explica a ginecologista.