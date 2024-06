ONG Américas amigas completa 15 anos de luta contra câncer de mama

A- A+

A ONG Américas Amigas completa 15 anos de sua criação com 23 mamógrafos doados para serviços de saúde públicos e filantrópicos, mais de 1,1 milhão de mamografias e cerca de mais de 80 mil outros exames realizados, além de promover mais de 35 mil horas de capacitação e treinamento para profissionais de serviços de saúde dedicados à detecção de câncer de mama.

Por meio de ações próprias e em parceria com outras entidades, ao longo dessa década e meia, já prestou atendimento gratuito direto e indireto a cerca de 3 milhões de pessoas em vulmerabilidade social, em 26 estados e no distrito federal.

Somente de janeiro a maio deste ano, já promoveu acesso a rastreamento e diagnóstico de câncer de mama para moradores de favelas, áreas rurais, populações ribeirinhas e indígenas, além da população carcerária feminina da cidade de S. Paulo.

Pesquisas indicam que, quando o câncer de mama é diagnosticado em fase inicial, as chances de cura chegam a 95%1-3. A Américas Amigas segue as recomendações de sociedades médicas nacionais e internacionais, de inicio de rastreamento de câncer de mama em pessoas a partir dos 40 anos de idade, incluindo acima de 69 anos de idade

Para viabilizar as suas iniciativas a Américas Amigas conta com doações, patrocínios e apoios de empresas nacionais e internacionais e pessoas físicas. Para isso, mantém campanhas ativas ao longo do ano.

"O número de pessoas atendidas - e vidas salvas, consequentemente - nos enchem de orgulho e nos incentiva a ampliar, a cada ano, nossa atuação. Este orgulho compartilhamos com todos nossos parceiros, profissionais de saúde, colaboradores, voluntários e, muito importante, nossos apoiadores e patrocinadores, que viabilizam nossas ações e acreditam, assim como nós, nessa iniciativa, de prover acesso gratuito a diagnóstico de câncer de mama para populações em vulnerabilidade social", afirma Andrea V Pereira, CEO da Américas Amigas.

Em 2023, por meio de seus programas, atuou em 11 estados brasileiros, levando rastreamento e diagnóstico de câncer de mama, o mais prevalente entre as mulheres em todo o mundo1-3. Somente no Estado de São Paulo, a campanha Outubro Rosa 2023, atendeu 4.446 pessoas em vulnerabilidade social.

Nesse período, foram realizadas 4.839 mamografias, 433 ultrassonografias das mamas, 74 exames clínicos e emitidos 4.327 laudos médicos.

Para 2024, a Américas Amigas tem como meta expandir suas ações de Doação de Exames e Capacitação e Treinamento para Profissionais de Serviços Públicos e Filantrópicos, além de introduzir inovações tecnológicas em seus projetos e construir e equipar uma nova unidade móvel que também atuará em todo o Brasil.

Eleita por dois anos consecutivos como uma das melhores ONGs2 em atuação no Brasil4, a Américas Amigas está estruturada em três programas principais: doação de equipamentos e insumos, capacitação e treinamento de profissionais de saúde e doação de exames, além de ações de conscientização e informação sobre a doença.



