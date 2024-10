ONG reporta morte de 27 civis na Síria por bombardeios turcos

A- A+

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede em Londres, relatou nesta sexta-feira que 27 civis morreram devido aos bombardeios realizados pela Turquia na Síria, em retaliação a um atentado que deixou 5 mortos em Ancara.

"Vinte e sete civis morreram em 45 ataques com drones no norte e leste da Síria", disse a organização em um comunicado, contando com uma ampla rede de fontes no país.

Desde a noite de quinta-feira, "as forças turcas intensificaram consideravelmente seus ataques aéreos e terrestres no norte e leste da Síria", afirmou o OSDH.

As forças curdas relataram anteriormente que 12 civis, incluindo duas crianças, haviam morrido na ofensiva das tropas turcas, que foram acusadas de bombardear padarias, usinas elétricas, instalações petrolíferas e postos de controle das forças de segurança interna.

As autoridades turcas atribuíram na quinta-feira o atentado que deixou cinco mortos e mais de 20 feridos na quarta-feira, perto de Ancara, ao ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Ataque em instalação aeroespacial da Turquia deixa 5 mortos e 22 feridos; veja vídeos

Em retaliação, as forças armadas turcas têm realizado desde quarta-feira ataques contra posições do PKK no Iraque e na Síria.

Veja também

apreensão Grupo que falsificava carteiras de Estudante é alvo da polícia em Pernambuco