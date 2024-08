Operação apreende 4,5 toneladas de droga em alto mar na região de Galápagos

A- A+

O Equador apreendeu 4,5 toneladas de droga perto das ilhas Galápagos, a maior apreensão em alto mar neste ano, informaram nesta sexta-feira as Forças Armadas.

A operação foi realizada na chamada "rota do deserto", que "compreende um trajeto entre Manabí e as ilhas Galápagos", localizadas a mil quilômetros da costa equatoriana, segundo as Forças Armadas em um comunicado.





Essa rota tem como destino a América Central, de onde a droga é distribuída posteriormente para os Estados Unidos e Europa. Com esta apreensão, somam-se 42 toneladas confiscadas em alto mar neste ano.

A droga encontrada estava embalada em tubos de borracha. Dezessete pessoas foram detidas pelo transporte do carregamento.

Entre janeiro e agosto, as autoridades apreenderam cerca de 170 toneladas de droga em todo o país, em comparação com o recorde de 219 toneladas em 2023, segundo dados oficiais.

Devido à sua localização estratégica, o país é um ponto-chave para o armazenamento e transporte de droga. Províncias costeiras como Esmeraldas, Manabí e Guayas são consideradas pontos de saída de toneladas de cocaína.

Perto do arquipélago de Galápagos, um ecossistema frágil com flora e fauna únicas no mundo, as autoridades também combatem o tráfico de combustível e armas.

