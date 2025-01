A peleja de McDonald Trump e Michael Jackson do Pandeiro

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – A posse de Donald Trump, dia 20 deste mês de janeiro nos Estados Unidos, e a consumação do golpe fascista do ditador Nicolas Maduro, dia 10 na Venezuela, são dois eventos internacionais que extrapolam as fronteiras dos seus países. O governo brasileiro está no meio desse boi de fogo. Em relação aos EUA, os trompetistas e batuqueiros continuarão a tocar a mesma cantiga, tipo chicletes com banana. Isto, apesar da mundiça vermelha estar com as barbas de molho, por conta do perfil conservador do galegão, do tipo tratorista.



Michael Jackson do Pandeiro encontrou-se com McDonald Trump numa festa de cangaçeiros na Serra da Borborema, reinado da Parahyba. Michael cantou a cantiga:



“Eu só boto be-bop no meu samba/ quando você, Trump, tocar um tamborim/ quando você pegar no pandeiro e no zabumba/ quando você aprender que o samba não é rumba”.

McDonald entrou na dança com uma periguete de Hollywood e Michael Jackson prosseguiu:



“Ai eu vou misturar Miami com Copacabana/ Chicletes eu misturo com banana/ turururi-bop-be-bop/ olha o samba-rock, meu irmão”.



A cabroeira delirou, delirou!



O Véio do Pastoril Encarnado e o ditador da Venezuela, Nic-Mad, com licença da palavra, fingem que estão rompidos diplomaticamente. Isto é apenas jogo de cena. No fundo, no fundo, as esquerdas radicais se amam. Em maio 2023, o ditador facínora foi recebido em Brasília com todas as honras pelo guru da seita vermelha.



O governo brasileiro enviará um representante diplomático para participar da solenidade de formalização do golpe na Venezuela. Significa o reconhecimento explícito e a legitimização da farsa eleitoral. Falar em manter uma janela para negociação equivale a uma farsa dentro da farsa. Impossível negociar com um terrorista que já perseguiu, torturou e expatriou 6 milhões de compatriotas.



Mesmo depois do transplante de cérebro, o guru vermelho reafirmou que a Venezuela não tem uma ditadura, e sim apenas um regime “desagradável”. O que falta para o regime da Venezuela ser uma ditadura? Nada. Esta é uma comprovação do cinismo das esquerdas radicais, que vendem a alma até para o satanás. Vade retro!



Autor de crimes contra a humanidade, Nic-Mad tem ordem de prisão do Tribunal Internacional de Haia contra ele. Teje-preso!



Nas antevésperas das eleições, ao revelar preferência pela vitória da democrata Kamala Harris, o Véio do Pastoril Encarnado disse que Trump representava a volta do fascismo e do nazismo com nova face. Imaginou que haveria campos de concentração e milhões de republicanos seriam exterminados em câmeras de gás.



Nenhuma surpresa. A declaração está coerente com a narrativa, no jargão atual, da seita vermelha. Ele ainda não havia feito transplante de cérebro pelo pescoço e já estava delirando.

Na prática política, quem mais se enquadra no figurino nazifascista é o ditador terrorista Nic-Mad., aliado da esquerda ortodoxa.



Trump anotou no caderninho dele. Joe Biden é um bananão e o galegão é macaco velho, comedor de banana. Arriba!



Periodista, escritor e quase poeta.



