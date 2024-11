A Sinhazinha aprendeu a xingar com o Véio do Pastoril

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA - O Chapeuzinho Vermelho levou uma descompostura do Véio do Pastoril Encarnado por ter esculachado o argonauta Elon Musk. Ele disse, com aquela delicadeza que lhe é peculiar: “Não devemos xingar ninguém”. Ela, tão inocente, murchou as orelhas. Poderia ter dito: meu amo e senhor, aprendi a xingar com o Sinhozinho. Antes eu era a inocente Chapeuzinho Vermelho. Lembro quando você me falou que Bolsonaro era um cabra safado, fascista e genocida.

OoO

Tu sempre me dizia que o galegão Donald Trump era a cara do novo fascismo e do nazismo, além de trambiqueiro. Você falou que a cidade de Pelotas (RS) era um polo exportador de viados. Depois que fraturou o gogó, o véio parece que tá meio esquecido. Vou levá-lo no veterinário, disse a Sinhazinha.

OoO

O Véio do Pastoril Encarnado só ficou nervoso quando o argonauta Elon Musk disse: “Eles vão perder as próximas eleições”) presidenciais. Este é o X do problema. Ou seja, este é o Twitter do problema.

OoO

Ela poderia ter dito: Você falou que só ficaria feliz quando “to fuck” o ex-juiz Sérgio Moro, o herói nacional no combate à corrupção.

O argonauta Elon Musk é um novo Tio Patinhas. Na campanha do titio dele Donald Trump ele adotou o slogan de Silvio Santos: “Quem quer dinheiro?!” Distribuiu um milhão de dólares por dia para os sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luizinho e todos os afilhados da Patolândia.

OoO

Depois foi tomar banho numa piscina de dinheiro para festejar a vitória do titio na choupana dele em Mar-a-Lago.

OoO

O titio Musk construiu um teco-teco que dá marcha à ré para viajar até Marte, o planeta vermelho. A viagem inaugural irá durar 6 meses e o Véio do Pastoril Encarnado será convidado de honra. A paisagem do espaço sideral é deslumbrante. Musk disse que a Sinhazinha poderá acompanhá-lo. A viagem é de cortesia. É pegar ou largar. Eles vão pousar na cratera de um vulcão. Quantas emoções! No planeta vermelho todos os marcianos são comunistas e petistas. O Véio do Pastoril Encarnado vai adorar.

OoO

Depois de seis meses Musk enviará um novo teco-teco para resgatar os sobreviventes. A previsão é que o pouso de retorno será tranquilo numa ilha deserta do Triângulo das Bermudas. O local é infestado de tubarões mansinhos e os bichos costumam tomar banho de sol no local para conversar com os visitantes.

OoO

O resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos foi muito além da decantada margem de erro. Diziam que seria uma disputa acirrada. Ou as pesquisas foram manipuladas ou os institutos foram incompetentes, ou as duas coisas. A mídia globalista trabalhou ostensivamente em favor da candidata democrata Kamala Harris. Donald Trump foi apresentado como o cavaleiro do Apocalipse e no final derrotou a catrevagem toda. A esquerda globalista vai continuar jogando sujo contra o governo de Trump. Faz parte da natureza do escorpião. Hasta la vista, galera!

--------------------------------



*Periodista, escritor e quase poeta



-Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Ainda Estou Aqui...E no Momento Certo