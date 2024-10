A- A+

opinião Black Friday 2024: otimização, performance e segurança são as estratégias para maximizar as vendas

A Black Friday é uma das maiores oportunidades de vendas do ano, mas também representa um grande desafio para as empresas que precisam lidar com altos volumes de tráfego, processamento de dados e aumento da demanda por produtos e serviços.

No ano passado, houve uma queda de 15,1% nas vendas em relação a 2022, de acordo com o levantamento realizado pela Neotrust e ClearSale, com o resultado final atingindo a marca de R$ 5,23 bilhões de vendas no e-commerce. As expectativas para 2024 são altas e as empresas estão cada vez mais se preparando com antecedência, com o objetivo de garantir bons resultados com segurança, estabilidade e credibilidade aos clientes, promovendo sempre uma experiência satisfatória, que faz parte do processo de compra e de fidelidade.

O evento, que acontece, oficialmente, no dia 29 de novembro, já conta com uma boa perspectiva, pela qual 39% dos consumidores demonstraram que pretendem comprar na data, de acordo com uma pesquisa feita pela PiniOn para a Globo. Além disso, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) dizem que o número de interessados deve crescer até novembro, já que em 2023, 87% dos brasileiros só demonstrou interesse a partir de outubro.

Antecipando-se às demandas do mercado, com o intuito de evitar possíveis problemas futuros, trago a seguir algumas estratégias para ajudar empresas a otimizar processos, melhorar a performance e aproveitar ao máximo a temporada de promoções.

Antes da Black Friday é essencial realizar testes de performance para avaliar a capacidade de resposta dos sistemas sob um volume gigante e garantir que as plataformas de e-commerce não sofram quedas ou falhas. É importante oferecer soluções robustas de testes, identificando gargalos e otimizações que garantem uma experiência de compra fluida para o consumidor final, evitando abandonos no carrinho.

Automatizar processos é uma maneira eficiente de garantir que as operações internas fluam sem interrupções. O sucesso da operação está em trabalhar com a implementação de ferramentas que otimizam o processo por completo: do atendimento ao cliente até a gestão de estoque, possibilitando que as equipes foquem no que realmente importa: impulsionar as vendas.

Ao integrarmos tecnologias de análise de dados, como inteligência artificial e machine learning, as empresas conseguem oferecer promoções personalizadas e previsões mais assertivas de comportamento de compra. Campanhas mais direcionadas e estratégias inteligentes aumentam as chances de conversão e mais tempo de permanência do cliente no e-commerce.



A tecnologia é fundamental para proteger os dados sensíveis de transações de e-commerce, garantindo que permaneçam confidenciais e inacessíveis a terceiros não autorizados. Isso envolve a criptografia de ponta a ponta, tanto em trânsito quanto em repouso, com algoritmos robustos e chaves de criptografia seguras. Além disso, o uso de certificados digitais e protocolos de segurança como o TLS (Transport Layer Security) garante a integridade e autenticidade das comunicações entre o cliente e o servidor.

Por fim, recomendo fortemente manter uma equipe de resposta a incidentes bem treinada, com protocolos de segurança bem definidos, para responder eficazmente a ameaças potenciais durante a Black Friday. Isso envolve a designação de papéis claros e responsabilidades, a criação de planos de contingência detalhados e a realização de exercícios regulares de simulação de incidentes para garantir que a equipe esteja preparada para lidar com qualquer cenário de segurança. A colaboração com fornecedores de segurança cibernética também pode ser benéfica para manter-se atualizado sobre as ameaças emergentes e as melhores práticas de segurança.



Principal Consultant de Qualidade da keeggo.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião Treinar em dupla ou grupo aumenta o desempenho, apontam estudos sobre o efeito Köhler