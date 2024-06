Entre VOCÊ e o GPT, prefira VOCÊ

A- A+

A ideia de que o sentimento está acima da inteligência artificial reflete a noção de que as emoções humanas e a capacidade de sentir são aspectos essenciais da experiência humana que a inteligência artificial ainda não pode replicar plenamente. Enquanto a IA pode realizar tarefas complexas e processar grandes quantidades de dados de maneira eficiente, ela não possui emoções, empatia ou a capacidade de experimentar o mundo de maneira subjetiva.

Optar por colocar em prática sua própria experiência empresarial ou seguir a resposta de um modelo de linguagem como o GPT depende de vários fatores. Aqui estão algumas considerações para ajudar a decidir:

1. Contexto e Especialização. Considerando sua experiência, você possui conhecimento prático e insights específicos da indústria que podem ser cruciais para a tomada de decisão. O GPT pode fornecer uma perspectiva ampla, baseada em uma vasta quantidade de dados e informações, mas pode não ter a profundidade e a nuance que sua experiência pessoal oferece.

2. Em Decisões Estratégicas e Longo Prazo: Sua experiência pode ser mais valiosa em decisões estratégicas e de longo prazo, onde o conhecimento contextual e a intuição são cruciais. Decisões Táticas e Informação Atualizada: O GPT pode ser útil para fornecer informações atualizadas, ideias novas ou perspectivas diferentes que podem complementar sua visão.

3. Combinação de Abordagens / Integração de Insights: Você pode usar o GPT para explorar novas ideias, obter dados adicionais ou verificar hipóteses, mas a decisão final deve ser baseada na sua análise e experiência prática. Validação e Ajustes: Utilize o GPT para validar suas estratégias ou ajustar seus planos com base em tendências e melhores práticas que você talvez não tenha considerado.

4. Risco e Responsabilidade: Sua experiência permite que você avalie riscos com base em vivências passadas e aprenda com erros anteriores. Responsabilidade Pessoal: Lembre-se de que, independentemente da fonte dos conselhos, a responsabilidade final pelas decisões é sua. Portanto, confie em sua experiência e use ferramentas auxiliares como o GPT de maneira complementar.

Assim os sentimentos e emoções influenciam profundamente o comportamento humano, a tomada de decisões e as interações sociais. Esses aspectos emocionais são difíceis de modelar ou simular em sistemas de IA, que operam principalmente com base em lógica e dados quantitativos.

Uma decisão informada e equilibrada, combinando sua experiência com insights adicionais, pode aumentar as chances de sucesso no seu empreendimento empresarial. Mas a dimensão emocional da humanidade permanece um domínio onde a inteligência artificial não pode, pelo menos ainda, substituir a experiência humana genuína.



E talvez nunca. Espero…



*Ger. Relações c/o Mercado SECTI/PCR

