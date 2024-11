Fica a reflexão

A- A+

Ainda menino, meu avô materno, homem de origem sertaneja, destemido e de uma pureza de coração grandiosa, me dizia: “meu filho, um dia o mundo vai melhorar” e esta frase até hoje permanece em minha memória com elucubrações diante de tantas mudanças ocorridas nos últimos anos com acontecimentos extraordinários no campo da ciência, tecnologia, economia, direito, medicina, política, enfim em todos os campos. Sem quaisquer dúvidas nas últimas décadas ocorreram grandes mudanças em todos os campos do conhecimento humano. Sim, o mundo mudou muito nos últimos 30 anos, muito mais do que nos 80 anos anteriores.

Mas, não há dúvidas que a internet foi a maior ferramenta que transformou o mundo na medida em que a velocidade das mudanças só foi possíveis com seu surgimento. Talvez o próprio responsável pela internet como a conhecemos hoje, o físico britânico Tim Berners Lee, não tenha dimensionado o quão grande revolução tecnológica seria com sua criação.

A internet protagoniza hoje no globo o fenômeno das comunicações à distância e em tempo real, colocando o rádio e a TV em um plano abaixo. Embora fantástica essa nova mídia, infelizmente por ela também circulam imagens violentas, maldades extremas, mentiras, desinformações de toda espécie, pondo em risco a segurança das pessoas e de instituições, exigindo tal realidade um controle a nível mundial.

Ao lado de tanta ciência e tecnologia muitos no Brasil, e em outros lados do mundo, muitos serem humanos padecem todos os dias de fome, padecem pela falta de água, padecem pelo desamor, tudo gerado pelo individualismo que cega o homem para não enxergar a carência do próximo. Lembro, ainda, muito bem, o tempo em que se perdia em uma fila de banco para pagar um simples boleto. Hoje, sexagenário, fomento ainda em mim, muito fortemente, reflexões a respeito da frase dita pelo meu avô: “um dia o mundo vai melhorar”. As mudanças são inevitáveis, necessárias, revolucionárias. Mas e quanto ao mundo no sentido mais amplo da palavra? Quais as melhoras que poderíamos apontar? O mundo melhorou ou piorou? Os avanços tecnológicos foram capazes de melhorar o ser humano?

Acredito que o mundo melhorou em muitos aspectos, mas também piorou em vários. A História da humanidade aponta mudanças contínuas, mas a dominação do mais forte sobre o mais fraco ainda é uma marca no mundo de hoje. Parte do planeta em guerra, com a indústria armamentista lucrando zilhões de dólares, alimentando a riqueza de alguns em detrimento à desgraça humana. Parte da humanidade vivendo em estado de miséria, com fome, sem moradia, saúde, sem a presença do bem comum estatal e dignidade. Parte da humanidade dividida entre esquerda e direita, em quem presta e quem não presta. Vivemos dias tristes, conturbados e de muitas incertezas. A frase do pensador Johnny Welch de que “um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se” está muito distante de acontecer. Como diz Milton Nascimento em Promessas do Sol “que tragédia é essa que cai sobre todos nós”, fica a reflexão.

*Advogado



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

