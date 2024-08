Gerenciar riscos é tarefa obrigatória para todas as empresas

A- A+

Temos visto, nos últimos meses, uma intensificação das discussões relacionadas ao gerenciamento de riscos. Essa é uma atividade que pode e deve acontecer em diversos âmbitos, quando pensamos em uma empresa e no desenvolvimento dos negócios, uma vez que nenhuma empresa está livre de passar por esses problemas, que podem ser relacionados à gestão do negócio, às intempéries climáticas, questões tributárias, entre outras.



Para começar, é importante ter ciência de que a gestão de riscos procura prever situações com potencial para afetar os resultados das companhias. Os riscos variam conforme o setor de cada negócio e podem impactar a reputação da empresa, os colaboradores, o compliance, as questões jurídicas e tributárias e uma série de outras áreas.



A previsão desses riscos pode ocorrer por meio da análise tecnológica, financeira, ambiental, cronológica e de muitas outras formas, de modo que a ocorrência de problemas seja antecipada e até evitadacom ações de ‘combate’, que consequentemente protegerão osativos da empresa de ameaças como incertezas financeiras, erros de gerenciamento estratégico, acidentes, desastres naturais etc.



Em um nível mais amplo, a gestão de riscos envolve pessoas, processos e tecnologia. Eles serão coparticipantes na confecção de um programa de avaliação de riscos, que deve atender metas legais e contratuais, normas internas, aspectos sociais e éticos, além de monitorar novas regulamentações relacionadas ao uso de novas tecnologias e a legislação do segmento.



As normas de gestão de risco devem estabelecer um conjunto de processos estratégicos, relacionados aos objetivos da empresa, para mitigar problemas por meio de boas práticas adotadas preventivamente. Claro, esse padrão de ação chega carregado de desafios e requer a adaptação de todo o time de colaboradores, ou seja, é necessário que exista um prazo para sua implantação em todos os setores da empresa.



Enfrentar ameaças e gerenciar riscos faz parte da rotina de todo empreendedor e de todo gestor de empresa. Sendo assim, é essencial que essas pessoas estejam preparadas, munidas de conhecimento e assessoradas por especialistas que possam auxiliar na antecipação e minimização de problemas, bem como no processo de transformação dessas situações em oportunidades de crescimento para o negócio. Pense a respeito!





* Fundador e sócio da DIRETO Group – empresa de wealth management.



___

