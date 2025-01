A- A+

“A chave de tudo é o equilíbrio, se você não enxerga isso, o equilíbrio se vai.” (¹)



O diretor japonês Ryûsuke Hamaguchi, lançou, em 2023, o filme que recebeu o título de “Evil Does Not Exist”, em inglês, e “O mal não existe”, em português. Segundo Hamaguchi, desde o começo, “quando o nome em lettering vai se formando por ambiguidades entre a existência do “mal” nas palavras que formam a frase-título, nos mostra que tudo está entrelaçado nessa reflexão, e que é nossa relação com o mundo e com o próximo que vai definir a intensidade com que ele se manifesta”.



Aborda tema recente que se agigantou no mundo ocidental (EUA, Portugal, Canadá etc.), com mais intensidade após a epidemia do covid 19: o aumento dos glampings. No Brasil, segundo Walfrido (2), já existem alguns: Tocantins, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Pará, Goiás e outros estão a caminho. Glamping é o conceito de camping + glamour, significa acampamento de luxo.



Relembro conversa que tive com empresário da construção há uns 15 anos. Ele estava mostrando áreas de terreno de sua propriedade com capacidade para receber edificações. Um deles, tinha alguns quilômetros na parte frontal e não sei quantos de fundo. O segmento estava a pleno vapor, a ponto de se vender todos os apartamentos de um prédio num único dia. Curioso, perguntei se aquele boom tinha data para acabar. Ele foi taxativo: “estamos no começo!” E deu exemplos da Europa e dos EUA, com consumidores pensando no 3º imóvel: o 1º, para moradia; o 2º, para lazer e o 3º, para sair da mesmice.



Voltemos aos glampings. São acampamentos em locais calmos, seguros, camas confortáveis, banheiro com água quente, piscina de hidromassagem etc. - diferentes dos antigos campings. Os idealizadores defendem a ideia como uma volta ao romantismo com conforto e, principalmente, respeitando e preservando a natureza.



O filme de Hamaguchi trata do conflito entre os moradores de uma aldeia e os investidores que querem implantar um glamping naquele local. Numa cena, o líder da comunidade assim se expressa: - “A água sempre corre abaixo. O que se faz à montante acabará afetando aqueles que vivem à jusante. Quaisquer atividades à montante serão aumentadas, causando enorme impacto à jusante”. Não vou contar o desfecho para não estragar a festa daqueles que ainda irão ver o filme.



Neste momento, parei o filme, fazendo uma reflexão sobre a tragédia no RS. Tudo o que ocorreu é, como já se disse, um vômito na natureza, que suja, destrói, mata e deixa mau cheiro. Não adianta, neste momento, buscar culpados; é a hora de ajudar os irmãos gaúchos a refazerem suas vidas – sem politicagem, sem ideologia, sem publicidade. E que Deus proteja a todos.



(1) Frase de Ryûsuke Hamaguchi.



(2) Penífero tagarela que fala em português, canta em vários idiomas e aparece de vez em quando na minha janela.





* Executivo do segmento shopping centers.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também