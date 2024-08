Inteligência Artificial: inovações e desafios na segurança cibernética

A- A+

Em um mundo cada vez mais conectado, a cibersegurança se tornou um tema prioritário em empresas dos mais diversos setores. Ao mesmo tempo, a Inteligência Artificial desponta como uma ferramenta que pode auxiliar na prevenção e mitigação de ataques cibernéticos, uma vez que eles estão cada vez mais sofisticados e demandam soluções que garantam a proteção adequada.



Todavia, para utilizar a Inteligência Artificial nas defesas cibernéticas, é necessário ficar atento aos riscos associados à manipulação dos dados de treinamento, já que problemas nesse processo podem levar a ferramenta a ter ocorrências que não refletem a realidade - levando a implicações sociais e éticas. A utilização responsável de técnicas avançadas de IA pode, por outro lado, fortalecer as defesas, uma vez que a detecção de anomalias através de técnicas de agrupamento e classificação é uma abordagem promissora.



Para garantir maior eficiência na defesa oferecida por sistemas automatizados, é importante que sejam realizados diferentes tipos de testes de segurança para ajudar a identificar e corrigir vulnerabilidades que podem ser exploradas por criminosos.



Adotar práticas éticas e regulamentações adequadas também é importante para garantir a segurança e legalidade dos processos de IA em cibersegurança. Normas como o GDPR na Europa são exemplos de regulamentações que devem ser compreendidas e seguidas para garantir práticas éticas e legais. O cenário da proteção digital se atualiza constantemente, e estar preparado para lidar com ameaças cada vez mais complexas é fundamental para a proteção das informações e dos sistemas.



A Inteligência Artificial deve, sem dúvida alguma, transformar a cibersegurança, oferecendo novas ferramentas e métodos para combater ameaças. E essa transformação deve ser conduzida com responsabilidade, ética e ação efetiva contra as potenciais vulnerabilidades que essa mesma tecnologia pode introduzir. Assim, estamos melhor equipados para enfrentar os desafios de segurança digital que o futuro nos reserva.





* Ex-NASA e professor universitário. Chief AI Officer for North America da Zallpy, empresa especializada no desenvolvimento de soluções digitais personalizadas para empresas de grande porte.





