Lar Transitório de Christie chega aos 45 anos de fundação com amor e confiança

A- A+

A Associação Espírita Lar Transitório de Christie (AELTC), localizada na IV Etapa, na Rua José Vitorino Cabral Neto, s/n, IV Etapa de Rio Doce/Olinda, completou no dia 10 deste mês, 45 anos de fundação. Emoções e sensações. Os ventos soprados pela espíritos de luz pelo azul do céu infinito. Na verdade, a história teve início quando a professora Maria José Cabral deixou o bairro de Casa Amarela, mais precisamente, o Alto José Bonifácio para viver em Rio Doce. O casal José Vitorino/ Maria Cabral, levaram em seus corações e mentes o sonho de construir uma escola comunitária. Lindo foi ultrapassar o ilimitado e alcançar objetivos.

Com a orientação dos amigos da doutrina espírita, o casal José e Maria, ambos falecidos, plantaram a semente do amor em um terreno doado. Depois colheram os primeiros frutos, replantaram novas sementes e o ciclo seguiu em frente na roda mágica do tempo. Os amigos (as) da espiritualidade deram as mãos da solidariedade e espalharam gotas de luz, afeto e amor por toda cidade de Olinda.

Com recursos arrecadados, através de campanhas, colaborações, doações e cooperações solidárias, o Lar de Christie avançou pela estrada do tempo, tornou-se uma referência de cultivar o bem e amar o próximo.

Gerações passaram ao longo dos anos, educando e cuidando de cerca de 200 crianças de zero a seis anos e mais de 145 crianças/adolescentes de sete a quinze anos em jornada ampliada. E contribuíram para o aprimoramento social, prestação de serviços na área da educação formal e não formal, da saúde, da assistência religiosa, com o olhar voltado para a pessoa humana e na integração de crianças, adolescentes e adultos na sociedade.



Vale frisar que o Departamento Neo-Natal “Irmã Josefa” atende mulheres mães, gestantes adolescentes e adultas de famílias cadastradas orientadas por voluntárias e uma educadora capacitada no Programa Família Brasileira Fortalecida. Nos encontros semanais, temas como: a importância da família, o direito à vida, a maternidade integral, o mundo do trabalho e a fé religiosa bem orientada fazem parte da rotina de trabalho.

A oficina “Mamãe com Artes” desenvolve a produção de artesanato como fonte de ocupação e geração de renda, e de programas para solução de conflitos familiares: violência doméstica, abuso sexual e casos de drogas ocorridos nas famílias, além do respeito mútuo e ética. São realizadas atividades didático-pedagógicas, para crianças em idade pré-escolar e crianças em idade escolar têm o seu aprendizado acompanhado com reforço das atividades do seu currículo por monitoras treinadas em reciclagens e capacitações.

Na Rede Cativar, as crianças têm o direito de estar totalmente segura contra o medo, o pânico, a situação real ou potencial de abuso físico e emocional.

Durante os 45 anos de fundação foram conquistadas metas e, sobretudo, objetivos. No cuidar/educar, por exemplo vários desafios foram superados. Novas ações, novos atendimentos, assim como o aumento do número de pessoas que freqüentam o local.



Não há dúvidas: no Lar Transitório de Christie, o exercício prático é fazer o bem, ver o ser humano como irmão (a) que, em muitas situações precisa de acolhimento, carinho e apoio afetivo e emocional.

Quem quiser conhecer mais esse trabalho, ser voluntário, parceiro ou apoiador entre em contato:

O Lar de Christie, fica na rua José Vitorino Cabral Neto, s/n, IV Etapa de Rio Doce/Olinda.



*Joralista

Veja também

OPINIÃO O mundo natural e o artificial (II)