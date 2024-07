Navegando na era dos dados: transformação digital para a sobrevivência empresarial

A- A+



No mundo cada vez mais complexo e multifacetado, a sobrevivência e o crescimento das empresas dependem da habilidade de integrar conhecimentos diversos para identificar oportunidades e implementar mudanças eficazes. É nesse contexto que nos unimos, na convergência de diferentes saberes necessários para navegarmos no mar revolto das rápidas transformações do mundo contemporâneo, pois a necessidade de colaboração entre profissionais de áreas distintas nunca foi tão evidente.

A interação entre ciência de dados, governança, gestão por processos e direito digital são fundamentais para se construir modelos de negócios robustos, capazes de tracionar empresas com segurança em um cenário de constante mudança. Nesta série de artigos buscaremos explorar como essa colaboração pode transformar empresas e preparar negócios para enfrentar os desafios do futuro, começando com uma reflexão sobre a importância da cultura orientada por dados.

Imagine que uma empresa é como um carro em uma corrida. A transformação digital é como trocar um motor antigo por um supermoderno que utiliza informações sobre a estrada, o clima e até o desempenho dos outros carros para correr melhor e mais rápido, esse motor moderno funciona com um tipo de combustível especial: os dados.

A cultura data-driven, ou orientada por dados, é como se o motorista desse carro decidisse todas as suas ações com base nos dados fornecidos pelo motor, em vez de confiar apenas na intuição ou experiência. Por exemplo, se os dados indicam que vai chover, ele já prepara os pneus adequados para não derrapar.

Para que tudo isso funcione, a empresa precisa construir uma infraestrutura de dados - equivalente a montar um sistema de GPS e sensores avançados no carro para coletar e analisar todas as informações necessárias rapidamente. Isso pode incluir a modernização de sistemas antigos, que são como peças de carro velho que não se comunicam bem com o novo motor digital.

Como Kevin Kelly argumenta em seu livro "Inevitável: As 12 Forças Tecnológicas que Mudarão Nosso Mundo", a tecnologia está em constante evolução e a adaptação é inevitável. Portanto, modernizar ou substituir gradualmente esses sistemas é uma etapa crucial no processo de transformação digital, sendo um dos pilares da cultura data-driven a integração eficiente de dados provenientes de diversas fontes. Sistemas de back-office, como ERP e CRM, acumulam uma quantidade significativa de dados operacionais e transacionais. A unificação desses dados em uma infraestrutura centralizada, como um data warehouse ou data lake, permite uma visão holística do negócio, facilitando a análise preditiva e a geração de insights valiosos. Kai-Fu Lee, corrobora isso em seu livro "2041", destaca como a integração e análise de grandes volumes de dados serão fundamentais para a criação de soluções de IA mais inteligentes e eficazes, sublinhando a importância de uma infraestrutura de dados sólida.

Com uma infraestrutura de dados consolidada, as empresas podem adotar métodos e estratégias de análise avançada. Ferramentas de business intelligence (BI) e analytics possibilitam a visualização de dados em tempo real, identificando padrões e tendências que poderiam passar despercebidos. Além disso, a aplicação de modelos preditivos baseados em machine learning e inteligência artificial permite prever comportamentos futuros e tomar decisões proativas. Ray Kurzweil, conhecido por suas previsões sobre a evolução tecnológica, enfatiza que “a capacidade de prever o futuro através de modelos preditivos será uma das maiores vantagens competitivas no mundo dos negócios”.

A tecnologia não apenas transforma processos e operações internas, mas também redefine a vida digital e a maneira como as empresas interagem com seus clientes e mercados. Byung-Chul Han, em "No Enxame", bem observa que a era digital é caracterizada por uma superabundância de informação e comunicação, o que muda radicalmente a dinâmica social e corporativa. Esse novo cenário exige que as empresas desenvolvam estratégias de atuação e modelos de negócios que sejam ágeis e responsivos às rápidas mudanças do mercado. A capacidade de interpretar e utilizar grandes volumes de dados em tempo real se torna um diferencial estratégico crucial.

Atualmente, muitas empresas já colhem os frutos de uma abordagem data-driven, mas o potencial é vasto e ainda há muito a ser explorado. A adoção de tecnologias emergentes, como a Internet das Coisas (IoT) e blockchain, promete expandir ainda mais as capacidades analíticas e a segurança dos dados.

A adaptação e a inovação contínua são os pilares para o sucesso no mundo empresarial em constante evolução. A transformação digital e a cultura data-driven não são apenas uma moda passageira, mas sim a fundação sobre a qual o futuro das empresas será construído. Com a infraestrutura certa e uma abordagem estratégica, o sucesso está ao alcance, caso contrário, desparecerão.

*Psicólogo e Mestre em Engenharia de Produção

**Doutor em Biotecnologia

***Advogado Especialista em Direito Autoral e Transformação Digital



--------



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO É preciso internacionalizar para evoluir