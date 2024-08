Navegar e viver é preciso

A- A+

Para Dra Fernanda, Dra Viviane, Dra Roberta, Luana, e Suami.



Para Sassá representando todos os técnicos e demais funcionários e Raul Souza, um general, representando todos os pacientes da Uninefron.

Bom dia, amigos e amigas queridas.



Nada como uma buchada em Seu Botelho, antes de partir, arrumar o matulão e seguir viagem.



A felicidade existe, ela está bem pertinho da gente, é só querer ver, ter a boa vontade de observar e ser grato a Deus por essa breve passagem por esse planetinha azul.



Quanto ao resto, o futuro a Deus pertence, sempre foi assim, e sempre será.



Um bj fraterno e CRISTÃO (para Cleiton não maldar affff) em todos vocês.



Começo os bjs pelas senhoras Gerlane e Ulliane, e passo por essa homarada do grupo, concluindo com essas maravilhosas técnicas e enfermeiras - Luana foi 200% competente e carinhosa comigo cuidando dos meus curativos. O mesmo de Suami, o mesmo. Duas grandes chefes.



Sassá me embrulhou e eu fiquei parecendo uma toupeirinha. Sassá, em seu nome, um bj para todas as técnicas. Amo todas!



Um pódio bem especial para as queridas e amadas Dra Viviane, minha fada madrinha em um hospital cinco estrelas (desconfio que ela é a dona); para a Dra Fernanda, sem ela comprometemos a nossa precária existência e para a Dra Roberta, que dá o tom e os sapatos Saltos Altos de Luxo de nossas existências.



A pergunta que eu faço a essas doutourinhas tão queridas e amadas é se eu (nós) posso tomar cachaça e beijar? Posso? Se me liberarem vou também comer mel de engenho com farinha, a melhor sobremesa do mundo.



Posso dizer porque eu, feito João Evangelista do cordel o Pavão Mysterioso, já andei por esse mundo quase todo.



Voei e observei de “Taboca à Rancharia, de Salgueiro a Bodocó”, cheguei até às maravilhas das águas e do ouro, da prata e dos diamantes.



O Reino da Pedra Fina e suas lindas princesas, entre elas Mary Clere, estão para sempre no meu roteiro de alma e coração de patriarca.



Por isso posso assegurar que mel de engenho com farinha é imbatível.



José Américo Lopes Góis.

