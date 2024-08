O e-mail morreu? Novas gerações provam que não

A- A+

Segundo o Radicati Group, mais de 4,37 bilhões de pessoas ao redor do mundo utilizam a plataforma. Sim, o endereço eletrônico ainda é o "CPF digital", sendo necessário para usar dispositivos como smartphones e acessar diversos serviços online. Entretanto, sua relevância vai muito além desse papel, principalmente entre os jovens.



Mas o que realmente mantém o e-mail relevante para a Geração Z? Esse canal de comunicação oferece vantagens que as redes sociais frequentemente não conseguem: qualidade e curadoria do conteúdo; centralização de informações; privacidade e segurança.



1. Curadoria de conteúdo e qualidade - A Geração Z valoriza muito a autenticidade e a qualidade no que lê, e o e-mail é uma das poucas ferramentas que entrega exatamente isso. Diferente das redes sociais, ele se destaca por oferecer um conteúdo cuidadosamente curado e relevante, sendo o único lugar da Internet que não é dependente do algoritmo e dos likes.



As newsletters são um ótimo exemplo. Afinal, o leitor se inscreve diretamente naquele conteúdo, sendo uma escolha própria receber informações daquele canal. O Grupo Waffle, que tem oito newsletters líderes no Brasil, prova a relevância desse formato entre a Geração Z com seus 2 milhões de leitores ativos, dos quais 82% têm entre 18 e 34 anos.



Com taxas de abertura de 30% a 50%, fica claro que os jovens estão engajados e valorizam a qualidade do conteúdo que recebem por e-mail, longe das distrações e superficialidades das redes sociais.



2. Centralização de informações - Entenda, eu não estou falando que os jovens condenam e banem as redes sociais do seu uso. Muito pelo contrário! Mas enquanto aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais são ótimos para uma comunicação rápida e interativa, o e-mail se destaca na organização e registro de dados importantes.



No ambiente corporativo e educacional, por exemplo, ele permanece essencial para comunicações formais e detalhadas. É difícil achar um profissional corporativo que não possui um endereço eletrônico, frequentemente usado para acessar serviços como Google Meets e Teams durante o expediente.



Logo, a Geração Z, que trabalha cada vez mais, acostumada com a multitarefa, encontra no e-mail uma ferramenta eficaz para manter tudo organizado em um só lugar. Por isso, muitos deles usam seus endereços eletrônicos empresariais para se inscrever em newsletters. 48% dos usuários da plataforma do Grupo Waffle, por exemplo, fazem isso, o que destaca a relevância desta ferramenta também no ambiente profissional da geração mais jovem.



3. Privacidade e segurança - Uma pesquisa da Luzia revelou que 81% dos jovens brasileiros deixam de usar aplicativos por medo de comprometer sua privacidade. E não é neurose! De acordo com o Relatório de Fraude 2024 do Serasa Experian, 4 em cada 10 pessoas já sofreram fraude no Brasil (42%). Das vítimas, 11% tiveram exposição de dados pessoais na Internet, 15% tiveram suas contas de redes sociais ou de bancos roubadas e 3% foram vítimas de deepfakes.



Nesse sentido, o e-mail é visto como uma tecnologia segura e confiável devido à sua estrutura de autenticação e criptografia, que protege contra acessos não autorizados. Para a Geração Z, que é especialmente consciente das questões de privacidade, esses fatores fazem deste canal uma escolha frequente.



O poder do e-mail no marketing - Esses motivos aliados à segmentação que o e-mail permite são diferenciais significativos que ajudam a manter sua relevância entre os mais jovens, fazendo do canal uma peça estratégica para as marcas se conectarem com esse público.



Afinal, segundo o The Summer Hunter, 72% dos consumidores preferem receber comunicações de empresas e marcas por e-mail, e 87% dos líderes de marketing consideram o endereço eletrônico como uma peça essencial para o sucesso de suas campanhas.



Não há dúvidas, a ferramenta se destaca como uma maneira eficaz de alcançar a Geração Z, que responde bem a e-mails que são cuidadosamente direcionados e que apresentam conteúdo relevante e personalizado.



Em um mundo de sobrecarga de informações e demanda por respostas rápidas, esse canal tem a capacidade de proporcionar uma experiência de leitura sem interrupções e com alta taxa de engajamento.



Por isso, o e-mail está longe de desaparecer. Com o crescimento das mensagens instantâneas e redes sociais, ele oferece comunicação segura, confiável e personalizada, mantendo sua relevância em um mundo digital cada vez mais sedento por privacidade e qualidade.





* Fundador e CEO da waffle.

