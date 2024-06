Os girassóis do Tocantins

A- A+

No bojo da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã nasceu o Estado do Tocantins, o 27º Estado da federação brasileira. Antes, uma região conhecida pelo desprezo dos goianos que a chamavam do “corredor da miséria”, hoje, um dos estados-membros que formam o MATOPIBA, a mais nova fronteira agrícola do Brasil, responsável pelo rico agronegócio. Um dos maiores pilares econômicos do nosso país. Antes, pertencia, a região geográfica do centro-oeste, desde a criação do novo Estado, passou a se incorporar a região Norte, pertencendo a Amazonia legal. Assim é o mais novo Estado fruto da inspiração das águas cristalinas do rio Tocantins.



Portanto, é um estado que já começa gigante com seus 277.720 km² por onde se distribuiu seus 139 municípios cujo maior bioma é o cerrado. Conforme o censo de 2022, o Tocantins abrigava 1.511.460 habitantes dos quais 313.349 residiam na sua singular capital Palmas que fora fundada em 20 de maio de 1989, sendo a mais nova cidade planejada do século XX.



Palmas é a capital mais jovem do Brasil, sendo um capítulo à parte. Encanta desde a Praça dos Girassóis, a quarta maior praça do mundo com 571mil m² onde concentra todos os poderes constituídos: executivo (Palacio Araguaia), legislativo e judiciário e mais as secretarias e sede dos órgãos de todas as instâncias federais, estaduais e municipais além da Catedral e outras marcos históricos e obras de arte como o Movimento das Águas, o Relógio do Sol, o Cruzeiro, Monumentos a Bíblia- Centro Geodésico do Brasil, a Rosa dos Ventos, dentre outros. Como atração, ainda existe o Palacinho, Museu Histórico do Tocantins, uma inspiração do Catetinho de Brasília por onde tudo começou a existir no Estado do Tocantins que também fica na Praça dos Girassóis. Foi a primeira construção em Palmas. Edificada em madeira de lei. Funcionou como sede do governo (1989/1991) até a inauguração do Palácio do Araguaia. A primeira capital foi Miracema.



Por consequência da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, ao pé da Serra do Lageado, formou-se o imenso Lago de Palmas de rara beleza em torno da cidade que permite um encantador Pôr do sol para o desfrute dos moradores, visitantes e turistas.



Impressiona o nível de qualidade de vida do povo do Tocantins, especialmente o da sua capital, Palmas.

Vale lembrar que o Tocantins, não se limita a sua capital. Basta andar pouco mais de 50 km e chega-se em Lageado, cidade que fica às margens do Lago onde destaca-se a Praia do Sossego, considerada uma das dez melhores praias de água doce do Brasil. A cidade dispõe de um Centro de Artesanato qualificado e outra praia famosa, a Praia do Sorriso. Sem esquecer do famoso Jalapão principal ponto turístico do Tocantins, destino singular do ecoturismo brasileiro; onde lagoas de águas cristalinas, cânions, grutas, cachoeiras, dunas, chapadas e tranquilidade conquistam todos aqueles que para ali se dirigem. O Parque Estadual do Jalapão tem área de 34 mil m². O Jalapão fica situado entre os biomas do cerrado e da caatinga.

Assim é o Estado do Tocantins que significa “bico do tucano”.



Vale destacar, no entanto, que os girassóis são flores lindas amarelas e redondas, em formato de sol e que se dão em todos os climas, do tropical ao temperado, passando pelo mediterrâneo, equatorial e subtropical.

Girassóis significam otimismo, esperança, associada à felicidade e vitalidade. Coragem. Lealdade. É o maior símbolo do Tocantins. De início, os girassóis foram imortalizados pela pintura impressionista do holandês Van Gogh (1853/1890). Depois da II Guerra Mundial, o cinema italiano numa produção de Vittorio de Sica, num filme estrelado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni nos brindou com “Os Girassóis da Rússia”, agora, hoje e sempre predomina e prevalecerá “Os Girassóis do Tocantins”. Viva!



Foram nestes diversos cenários que os jornalistas especializados em Turismo de diversos estados brasileiros viveram e conviveram durante a realização da reunião do Conselho Nacional da ABRAJET – Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo – promovida pela seccional Tocantins entre 9 e 24 de junho último contando com o apoio das Prefeituras de Palmas e Lageado, Assembleia Legislativa Estadual, SEBRAE-TO e Secretaria Estadual de Turismo.



*Empresário e jornalista

