opinião Uma mulher no comando da OAB

O que de fato simboliza a mudança? A simples troca de rostos? O novo por si só? Ou seria a renovação algo mais profundo, mais transformador, capaz de alterar paradigmas? Para nós, a resposta é clara: a verdadeira disrupção na Ordem dos Advogados do Brasil não está em promessas vazias de renovação, mas no avanço concreto rumo à representatividade. E, pela primeira vez, estamos diante da oportunidade histórica de ter uma mulher na presidência da OAB de Pernambuco.

Estamos oferecendo o que verdadeiramente se espera de uma mudança: a liderança feminina. A semente deve romper a casca, empurrar a terra e só então florescer, mudando a paisagem. Assim também será a verdadeira revolução que a Ordem precisa: uma mudança que começa de dentro, com a liderança de uma mulher, e se espalha para transformar toda a advocacia e a sociedade.

A candidatura de uma mulher à presidência da OAB-PE é essa semente. Não é uma mudança superficial ou meramente estética, como quem troca apenas de símbolo ou slogan. É uma transformação que se nutre da força feminina, das raízes profundas de advogadas que, por tanto tempo, atuaram à margem do poder, mas que agora podem florescer em liderança, impactando não só a advocacia, mas também as próximas gerações. Estamos diante de um marco, uma revolução silenciosa, que ecoará em cada debate, em cada conquista, em cada avanço.

Imagine uma OAB que, sob o comando de uma mulher, incorpore a pluralidade de vozes, fortaleça o diálogo com setores que antes eram marginalizados e abra as portas para uma nova era de atuação. Uma presidência feminina é mais do que uma troca de comando; é a chance de reescrever a história. A verdadeira inovação não está em simplesmente trocar de lado; está em dar espaço àqueles que, por tanto tempo, foram deixados às margens das decisões de poder.

A mulher no comando máximo da classe representará a coragem de fazer diferente, a força de unir vozes diversas e a competência de liderar com firmeza. E, para quem ainda acredita que mudar significa apenas alternar bandeiras, dizemos: mudar é dar voz e vez a quem pode, de fato, revolucionar.

Por isso, já escutamos os sinais de um futuro diferente: uma OAB-PE comandada por mulheres! Essa será, sim, a verdadeira disrupção. Porque quando abrimos caminho para a liderança feminina, não estamos apenas trocando rostos; estamos renovando consciências e trazendo a verdadeira transformação que a advocacia e a sociedade merecem.

E isso, meus amigos, não é apenas mudança. Isso é evolução.





* Advogado.



