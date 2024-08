Opositora venezuelana María Corina Machado diz estar na 'clandestinidade'

A líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, declarou estar na "clandestinidade", temendo por sua "vida" e sua "liberdade".

A declaração foi publicada em um artigo de opinião do Wall Street Journal, depois que o presidente Nicolás Maduro pediu prisão para ela e o candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

"Estou escrevendo isto da clandestinidade, temendo por minha vida, por minha liberdade", escreveu Machado no artigo, publicado nesta quinta-feira (1º) no jornal americano, no qual pediu o cessar "imediato" da repressão aos protestos contra a reeleição de Maduro, a qual denuncia como fraudulenta.