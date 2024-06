Pão funcional pode se tornar aliado na prevenção da asma; entenda

A- A+

Pesquisadores brasileiros desenvolveram um pão funcional que pode prevenir a asma. O alimento tem como base uma fórmula que contém a levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905, a qual conseguiu prevenir a doença crônica em camundongos. Só no Brasil, a condição afeta 20 milhões de pessoas.

“O potencial desse produto é extremamente interessante. Pão é um alimento natural, que praticamente todo mundo consome, inclusive faz parte da dieta de crianças, e também apresenta fácil distribuição e boa meia-vida em prateleira", afirma Marcos de Carvalho Borges, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) e orientador do estudo, em comunicado.





O estudo foi publicado na revista científica Current Developments in Nutrition e foi encabeçado pela Universidade de São Paulo (USP), com a colaboração de equipes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para o experimento, foram testados três tipos de pães na alimentação de roedores com asma por 27 dias. O primeiro teve a sua fermentação com a levedura normal; o segundo, com a levedura S. cerevisiae UFMG A-905 (pão UFMG -A905); e o terceiro, com S. cerevisiae UFMG A-905 e microcápsulas contendo S. cerevisiae UFMG A-905 vivas.

Como resultado, o segundo tipo se mostrou capaz de reduzir as inflamações nas vias aéreas dos animais e foi observado uma diminuição dos biomarcadores da condição. Já o terceiro conseguiu, ainda, diminuir a hiper-sensibilidade das vias respiratórias e na concentração de uma proteína relacionada à doença.

“Observamos que os dois pães fermentados com a S. cerevisiae UFMG A-905 preveniram o desenvolvimento da asma nos animais, o que revela, juntamente com resultados de outros experimentos, que essa levedura tem um efeito muito consistente e, ao que tudo indica, realmente pode combater o desenvolvimento da asma”, comenta Borges.

Atualmente, a equipe de pesquisa acredita que é possível dar o próximo passo, a realização de testes com a levedura em humanos.

Veja também

Espanha Ilhas Baleares querem frear o turismo em massa