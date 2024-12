A- A+

Saúde Pernambuco recebe 400 novos profissionais do programa Mais Médicos em 2024 Estado tem 1.747 profissionais em atividade no programa do Governo Federal

O Governo Federal tem fortalecido a atenção primária à saúde do Brasil por meio do programa Mais Médicos, que, só este ano, contou com 6.729 novos profissionais em mais de 2 mil municípios. Esse número representa mais de 25% do total de 26.756 médicos que atuam em 4.412 cidades e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Em Pernambuco, foram 400 novos médicos, totalizando 1.747 profissionais em atividade no estado.

No início desta gestão, o Ministério da Saúde contava com apenas 13 mil vagas ativas no Mais Médicos. Em 2023, o governo federal retomou o programa, com o intuito de ter profissionais nos municípios distantes dos grandes centros e nas periferias das cidades. O programa avançou, sobretudo, entre os municípios com maior vulnerabilidade social, onde cerca de 60% dos médicos estão.

