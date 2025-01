Olinda inicia recadastramento de condutores e auxiliares de transportes escolares nesta terça

A- A+

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda iniciará, nesta terça-feira (7), o recadastramento dos condutores e auxiliares dos transportes escolares. O serviço será realizado até o dia 31 de janeiro.

Na primeira etapa do processo, os motoristas precisam realizar o agendamento através do número (81) 99201-7324. Em seguida, os interessados devem apresentar documentos para a Secretaria, situada na Avenida Joaquim Nabuco, 475, Varadouro.

Para completar a inscrição são necessários o comprovante de inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS como profissional autônomo); comprovante de inscrição como profissional autônomo de Olinda; cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E; cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Também é preciso apresentar uma declaração de prestação de serviço, expedida por estabelecimento de ensino ou pelo sindicato da categoria; certidão do Prontuário do Condutor, dos últimos doze meses, expedida pelo DETRAN/PE com data não anterior a 30 dias; atestado médico de sanidade física e mental; duas fotos 3x4 coloridas e atuais; certidões negativas de antecedentes criminais, emitidas pela Justiça Estadual (na comarca de Olinda); Justiça Federal; Justiça Militar; Justiça Eleitoral e Instituto Tavares Buril.

Caso o veículo tenha mais de dez anos, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Segurança Veicular emitido pelo INMETRO, em veículos convertidos para GNV.





