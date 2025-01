A- A+

A Polícia Federal investiga denúncias de agressões sofridas por brasileiros deportados dos Estados Unidos e que chegaram ao Brasil algemados e com pés acorrentados no último sábado.



A PF já colheu depoimento dos brasileiros no Amazonas e vai buscar mais elementos via cooperação internacional. Ainda não houve abertura de inquérito.

No último sábado, um avião com brasileiros deportados chegou ao Brasil e pousou no Amazonas. Ao identificar a situação, a PF proibiu que as autoridades americanas seguissem a viagem até Minas Gerais com os brasileiros detidos.

Na data, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou ao presidente Lula "o flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros", conforme nota divulgada pela pasta.

O presidente, então, determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fosse mobilizada para transportar os brasileiros até o destino final.

Os brasileiros informaram que foram agredidos por agentes americanos durante voo de repatriação. Ao G1, eles relataram agressões dos agentes de imigração e problemas com o avião.

Em nota divulgada no domingo, o Itamaraty disse que segue atento às mudanças nas políticas migratórias naquele país, de modo a garantir a proteção, segurança e dignidade dos brasileiros ali residentes.

O ministério afirmou ainda que o "uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados".



A pasta também informou que reuniu informações detalhadas junto à Polícia Federal e à Aeronáutica sobre o tratamentos dispensados aos deportados, classificado como "degradante" por estarem algemados nos pés e mãos, no voo de repatriação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE), com destino a Belo Horizonte.

