AÇÃO NATALINA Pipoca Boku's encanta passageiros no Aeroporto Internacional do Recife com ação natalina A ação começou no dia 7 de dezembro e vai até 7 de janeiro

O espírito natalino tomou conta do Aeroporto Internacional do Recife com a ação especial da Pipoca Boku’s, promovida em parceria com a Kallas Mídia OOH, Aena Brasil e a LCM.

A ação começou no dia 7 de dezembro e vai até 7 de janeiro, a iniciativa busca encantar passageiros, tripulantes e funcionários do aeroporto, reforçando a presença da marca Boku’s no mercado regional durante o período de maior circulação no terminal.

Com expectativa de impactar 800 mil pessoas, o Natal Mágico da Boku’s conta com uma estrutura temática instalada na entrada principal do aeroporto. O personagem Bokinho, o mascote da marca, circula pelo terminal, distribuindo pipocas e interagindo com crianças e adultos. Além disso, telões estrategicamente posicionados exibem mensagens de boas festas e conteúdos que conectam o público ao universo da Boku’s.

"Acreditamos que ações como essa modernizam a experiência dos consumidores e ampliam o alcance das marcas em locais de grande circulação, como aeroportos", destaca Rodrigo Kallas, CEO da Kallas Mídia OOH. Segundo ele, a parceria com a Boku’s representa um casamento entre criatividade e impacto positivo para o público.

Gilberto, Gerente Geral da Pipoca Boku’s, enfatiza a importância da ação para a estratégia de expansão da empresa. "O Aeroporto Internacional do Recife é um ponto estratégico, reunindo pessoas de diferentes culturas e regiões. Queremos apresentar nossa marca de forma encantadora, reforçando nossos valores de proximidade e tradição", afirma.

Débora Ikeda, gerente de marketing da empresa, complementa: "É emocionante ver sorrisos no rosto de crianças e famílias ao receberem nossos produtos. Esse vínculo é o que mais importa para nós."

A iniciativa foi desenvolvida em conjunto pela Kallas Mídia OOH, a agência LCM Brasil Comunicação, com 27 anos de experiência em mídia offline, e a administradora aeroportuária AENA. Juntas, as empresas criaram um ambiente harmonioso que celebra o Natal com criatividade e relevância tendo a Boku’s como grande parceiro dessa experiência especial de Natal.

Com uma proposta que une emoção, engajamento e alcance estratégico, o Natal Mágico da Boku’s promete ser uma experiência inesquecível para quem passa pelo aeroporto, consolidando a marca como referência em conexão emocional no Nordeste.

Foto: Bruno Maia

História da Pipoca Boku’s

A história da Pipoca Boku’s começa em 11 de outubro de 1988, com a simples, mas irresistível, pipoca salgada tradicional e doce cristalizada. Desde o início, o compromisso com a qualidade e o sabor ficou claro, com o nosso slogan: “A MAIS GOSTOSA”.

Em 2012, ampliamos nossos horizontes e inauguramos nossa filial em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Em pouco tempo, a unidade tornou-se líder de vendas, consolidando ainda mais a marca Boku’s.

Com o sucesso crescente, sentimos a necessidade de diversificar nosso portfólio. Em 2016, lançamos nossa primeira pipoca premium: a caramelizada com amendoim, que superou todas as expectativas e conquistou ainda mais paladares.

Nos anos seguintes, seguimos inovando. Em 2020, trouxemos ao mercado dois novos sabores da linha premium: pipoca natural com Whey e pipoca de chocolate. Essas novidades foram desenvolvidas para atender à crescente demanda de consumidores exigentes que nos acompanham ao longo dos anos.

Com o passar do tempo, a popularidade das pipocas de cinema cresceu, e a Boku’s não poderia ficar de fora dessa tendência. Em 2022, lançamos nossa linha de pipocas de cinema nos sabores chocolate, paçoca e manteiga de cinema, levando a experiência do cinema para dentro de casa.

Fechamos 2024 com um lançamento que promete ser um marco: nossa pipoca de leite em pó integral, disponível nas versões premium e cinema. E assim, nosso portfólio continua a crescer, sempre com o compromisso de oferecer A MAIS GOSTOSA aos nossos clientes.

