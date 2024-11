Planos de saúde vão ter que oferecer novo medicamento para leucemia; saiba qual

A- A+

Um novo medicamento para tratamento de leucemia foi incluído no rol dos planos de saúde, de acordo com decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS) publicada no Diário Oficial da União. O fámarco cloridrato de asciminibe é utilizado por pacientes com leucemia mieloide crônica (LMC).

Agora, será obrigatório que os planos de saúde ofereçam a cobertura do remédio para pacientes diagnosticados com a doença. O medicamento têm como principal ação impedir a proliferação de células cancerígenas e seu valor pode chegar a R$ 30 mil.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), dos 10.810 novos casos de leucemia registrados entre 2020 e 2022, 15% deles eram de LMC. A leucemia é a 10º dentre os tipos de câncer mais frequentes no país.

O que é a leucemia mieloide crônica?

A leucemia mieloide crônica é uma doença que acomete a medula óssea. Devido a uma alteração presente no DNA dos glóbulos brancos, eles se multiplicam de forma anormal. Ainda não se sabe qual é a causa exata para a condição.



No entanto, são considerados fatores de risco: exposição à radiação elevada, ser homem (ela é predominante em pessoas do sexo masculino) e ter idade acima dos 60 anos.

De acordo com o INCA, em geral, este câncer tende a acometer idosos e a idade média do diagnóstico é 64 anos.

