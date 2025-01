Polícia de Los Angeles prende 29 pessoas fantasiadas de bombeiro suspeitas de saque

A- A+

Ao menos 29 pessoas vestidas como bombeiros foram presas na noite de sábado (11) em Los Angeles, onde focos de incêndio florestais se alastram perigosamente por áreas residenciais há quase uma semana, deixando 16 mortos e milhares de moradores sob ordens de retirada.

Segundo as autoridades de Los Angeles, os suspeitos de saques fingiam estar associados a um quartel de bombeiros, mas uma rápida verificação provou que não era o caso.

Vinte e cinco dos detidos estavam na zona de incêndio de Eaton, e quatro na região de Palisades, informou o Los Angeles Times.

— Temos pessoas que farão de tudo para fazer o que fazem — disse ao LA Times o chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, sobre um homem vestido com um colete de bombeiro e capacete que estava arrombando casas.

Ao jornal, o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse que os presos não eram da área e que alguns tinham armas de fogo e drogas.

Cerca de 20 prisões semelhantes foram feitas no início da semana passada, quando os focos de incêndio começaram a se alastrar pelas regiões.

Com relatos de saques e toque de recolher noturno em vigor, a polícia e a Guarda Nacional montaram postos de controle para impedir que as pessoas entrem nas zonas de desastre. Duas pessoas foram presas perto da casa da vice-presidente Kamala Harris em Brentwood por violar o toque de recolher, informou a imprensa local, citando a polícia.

Uma placa escrita à mão com o recado "saqueadores serão baleados" foi pendurada em uma árvore, ao lado da bandeira americana, do lado de fora de uma casa em Pacific Palisades.

Mas os controles de segurança frustraram os moradores, que enfrentaram filas por até 10 horas para ver o que sobrou de suas casas. As reclamações sobre essa má gestão se somam a outras críticas, como a dos hidrantes que secaram no início dos incêndios.

O incêndio de Eaton, que matou pelo menos 11 pessoas, agora está entre os 10 mais mortais da história da Califórnia. As outras cinco mortes ocorreram em Palisades.

Até o momento, apenas 27% e 11% desses focos, respectivamente, foram contidos, de acordo com dados do Departamento Florestal e de Proteção Contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

No caso de Eaton, a contenção avançou 12% em relação às últimas informações. Juntos, ambos os incêndios destruíram mais de 12 mil estruturas.

Os incêndios atuais são o desastre natural mais devastador a atingir Los Angeles desde o terremoto de Northridge, em 1994, quando 57 pessoas morreram — e provavelmente estarão entre os desastres naturais mais caros da História moderna americana.

A AccuWeather Inc. estima que as perdas diretas e secundárias, que incluem destruição não segurada e impacto econômico indireto, como perda de salários e interrupções na cadeia de suprimentos, podem chegar a entre US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões (R$ 822 bilhões e R$ 931 bilhões).

Com AFP e NYT.

