MÉXICO Prefeito de cidade no centro-norte do México é assassinado a tiros O MP local anunciou a abertura de uma investigação sobre o assassinato do prefeito e de outras três pessoas

O prefeito de uma cidade no estado de San Luis Potosí, no centro-norte do México, foi assassinado a tiros no domingo (15), informaram as autoridades locais.

Jesús Eduardo Franco, prefeito do município de Tancanhuitz, morreu ao lado de outras três pessoas, segundo o Ministério Público estadual.

"Lamentamos profundamente a morte de nosso companheiro Eduardo Franco, prefeito de Tancanhuitz", escreveu na rede social X Rita Rodríguez, presidente do partido Morena no estado.

"Lamentamos profundamente el deceso de nuestro compañero Lic. #JesúsFranco, Presidente Municipal de Tancanhuitz. Pedimos a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias y dar con los responsables. Nuestro pésame y solidaridad a su familia y amigos. pic.twitter.com/cYHKabO4w4 — Rita Ozalia Rodríguez Velázquez (@ritaozalia_) December 16, 2024

O MP local anunciou a abertura de uma investigação sobre o assassinato do prefeito e de outras três pessoas.

As vítimas foram encontradas em um veículo em Tancanhuitz.

Nos últimos anos, dezenas de autoridades locais foram vítimas da violência vinculada ao crime organizado que afeta o México.

Um dos casos mais chocantes foi o de Alejandro Arcos, prefeito de Chilpancingo, capital do estado de Guerrero (sul).

Arcos foi assassinado em 6 de outubro e sua cabeça foi colocada em cima de uma caminhonete.

De acordo com dados oficiais, mais de 450.000 pessoas foram assassinadas e dezenas de milhares desapareceram no país desde dezembro de 2006, quando o governo iniciou uma polêmica operação antidrogas.

