Presidente da Comissão Europeia afirma que conclusão do acordo UE-Mercosul 'está à vista'

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quinta-feira (5) que a conclusão do aguardado acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) "está à vista" e que já está na América Latina, antes de uma reunião de cúpula crucial.

Touchdown in Latin America



The finish line of the EU-Mercosur agreement is in sight.



Let’s work, let’s cross it.



We have the chance to create a market of 700 million people.



The largest trade and investment partnership the world has ever seen.



Both regions will benefit.