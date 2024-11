A- A+

EVENTO Presidente da China no G20: caravana de chineses aguarda passagem de Xi Jinping no Rio Encontro de líderes começa na segunda-feira e a cidade vive a expectativa da chegada dos chefes de estado

Na véspera da Cúpula de Líderes do G20, que será realizada no Museu de Arte Moderna, as ruas do Rio vivem a expectativa da chegada dos chefes de estado na cidade.

Na Zona Sul, um grupo de chineses vindos de Belo Horizonte aguardava a passagem do presidente da China, Xi Jinping, pela Lagoa Rodrigo de Freitas.

A caravana, composta por 80 pessoas, chegou ao Rio na tarde deste sábado e se posicionou, com bandeiras, na saída do Túnel Rebouças. O comerciante Chen, em entrevista ao Globo, revelou estar ansioso para ver o chefe de Estado. Ele destacou que essa será a primeira vez que verá um líder de seu país tão de perto.

— Moro no Brasil há 19 anos e aprendi o idioma local. Tenho um carinho muito grande pelo país que me acolheu. A passagem de Xi Jinping é muito importante para nós, chineses. É um momento em que nos sentimos mais próximos de nossa pátria — afirmou Chen.

Seu amigo e também comerciante, Jin Wei, ressaltou que a vinda do presidente chinês ao Brasil é uma oportunidade para fortalecer os laços entre os dois países.

— Espero que este encontro entre os presidentes da China e do Brasil ajude a estreitar a amizade entre as nações e impulsione o comércio — declarou Jin Wei.

Os chineses estão segurando bandeiras da China ao longo do trajeto até o hotel em que o chefe estado ficará hospedado, em São Conrado. Durante a tarde, um grupo de cerca de 100 chineses se instalaram na porta do hotel, com direito até a um tambor sendo usado em clima de festa.

Carros que passavam pela Avenida Niemeyer buzinavam para o grupo, em forma de cumprimento. Uma das mensagens estampadas nas bandeiras dizia "Viva a amizade sino-brasileira".

Veja também

RECURSOS G20 Brasil/BNDES: Fundo Amazônia tem nova doação de US$ 60 milhões da Noruega