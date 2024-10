Presidente da Mocidade e Rogério Andrade são alvos de operação da Polícia e do MP-RJ

A- A+

O presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, e o contraventor Rogério Andrade, patrono da escola de samba, são alvos de mandados de busca e apreensão que são cumpridos durante uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio, deflagrada na manhã desta quarta-feira (9).



Agentes estão no prédio onde mora Rogério, na quadra da Mocidade e na Cidade do Samba. Ao todo, são quatro mandados de busca e apreensão e dez de prisão.

A ação é no âmbito das investigações sobre o assassinato de Fábio Romualdo Mendes. Segundo o que foi apurado, ele era ligado ao jogo do bicho e foi morto por uma desavença com a contravenção. Os mandantes do assassinato seriam ligados a um grupo chefia por Flávio da Mocidade — apontado como braço direito de Rogério Andrade.

O assassinato ocorreu em 29 de setembro de 2021, na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, Fábio estava em seu carro, aguardando a esposa que estava num posto de saúde, quando dois homens numa motocicleta se aproximaram. Um dos bandidos deu mais de dez tiros na vítima.

Quatro pessoas foram indiciadas pela morte de Fábio e são alvos de mandados de prisão na ação desta quarta. Veja quem são:

Anderson de Oliveira Reis Viana, o Papa

Bruno Marques da Silva, o Bruno Estilo

Rodrigo de Oliveira Andrade de Souza, o Rodriguinho

Thiago Soares Andrade Silva, o Soares ou Batata

Além de Rogério Andrade e de Flávio da Mocidade, são alvos de mandados de busca e apreensão, entre outros: Adriano da Rocha Muniz, o Muniz; Diony Lancaster Fernandes do Nascimento; José William Fernandes de Assis; e Márcio Araújo de Souza.

O responsável por atirar em Fábio, conforme as investigações, foi Jhonathan Borges dos Reis, o Esquilo. Ele morreu no ano passado. Segundo a polícia, Esquilo foi contratado por Batata, Bruno Estilo, Papa e Rodriguinho.

