A- A+

AMÉRICA DO SUL Presidente do Chile, Boric é denunciado por assédio sexual Advogado do presidente confirmou denúncia por meio de comunicado; ele nega acusações

O presidente do Chile, Gabriel Boric, foi denunciado por suposto "assédio sexual" e "divulgação de registros de imagens privadas", afirmou o advogado do mandatário por meio de um comunicado de imprensa nesta segunda-feira.

Jonatan Valenzuela Saldías explicou que, entre julho de 2013 e julho de 2014, Boric foi "vítima de um assédio sistemático via e-mail por parte de uma mulher maior de idade que conheceu meu cliente no contexto de sua prática profissional em Punta Arenas".

Nesse período, Boric teria recebido 25 e-mails de diferentes endereços enviados pela mesma pessoa, "incluindo, em um deles, o envio não solicitado nem consentido de imagens de caráter explícito". Atualmente, dez anos após esses acontecimentos, a remetente dos e-mails apresentou uma denúncia contra Boric no dia 6 de setembro.

"Desde julho de 2014, não houve nenhum tipo de comunicação entre meu cliente e a remetente desses e-mails. Meu cliente jamais teve qualquer relação afetiva ou de amizade com essa pessoa, e eles não têm comunicação desde julho de 2014", afirmou Valenzuela.

A denúncia foi apresentada à Promotoria Regional de Magallanes por divulgação de imagens privadas e por suposto assédio sexual, algo que o advogado do mandatário nega veementemente.

Diante da denúncia, Valenzuela explicou que "a primeira instrução que recebi de meu cliente foi entregar todos os e-mails enviados pela remetente e os antecedentes necessários para o devido esclarecimento dos fatos à Promotoria".

"No dia 22 de outubro de 2024, em Punta Arenas, entreguei todos os e-mails enviados a Gabriel Boric para demonstrar a falsidade das acusações e comprovar o assédio sofrido pelo meu cliente ao promotor responsável pela investigação, Cristián Crisosto Rifo. Hoje, segunda-feira, 25 de novembro, um mês após o último contato com a Promotoria de Magallanes, solicitei uma nova reunião com o promotor responsável para reiterar a total disposição em esclarecer os fatos. Em virtude do tempo transcorrido e da nova reunião solicitada, considerou-se apropriado tornar essa informação pública", declarou Valenzuela.

Por fim, o mandatário insistiu em sua inocência e afirmou que "isso será demonstrado na instância adequada". Nesta terça-feira, o advogado do chefe de Estado detalhará a denúncia, e posteriormente, a ministra Camila Vallejo comentará o caso.

Promotoria confirma a denúncia

Após o comunicado do advogado, o promotor regional de Magallanes, Cristián Crisosto, confirmou a existência da denúncia contra o mandatário.

"Em relação ao comunicado publicado pelo advogado Jonatan Valenzuela Saldías, a Promotoria Regional de Magallanes e da Antártica Chilena pode confirmar que existe, de fato, um processo penal relacionado aos fatos mencionados. Esse processo está em caráter não formalizado, com várias diligências pendentes", afirmou o promotor.

O Ministério Público trabalha com um especialista no caso, que foi classificado como confidencial.

Veja também

SÃO PAULO Governo de SP pede para Gilmar Mendes derrubar liminar que impede escolas cívico-militares no estado