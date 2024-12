A- A+

MUNDO Presidente de Taiwan chega às Ilhas Marshall em viagem condenada pela China A viagem passará por três dos últimos 12 aliados desta ilha com pouco reconhecimento oficial internacional que Pequim reivindica como parte de seu território

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, chegou às Ilhas Marshall nesta terça-feira (3), após visitar os Estados Unidos na primeira parada de um giro pelo Pacífico que foi condenado por autoridades chinesas.

A viagem passará por três dos últimos 12 aliados desta ilha com pouco reconhecimento oficial internacional que Pequim reivindica como parte de seu território.

"Taiwan e Ilhas Marshall compartilham uma cultura austronésia tradicional, bem como os valores de liberdade e democracia", afirmou Lai ao ser recebido em Majuro pela presidente da nação insular, Hilda Heine.

Os povos austronésios são um grupo populacional localizado na Oceania e no sudeste asiático.

Antes, o presidente taiwanês passou dois dias no Havaí, onde discutiu "as ameaças militares da China" a Taiwan em uma conversa telefônica com a ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi.

Os dois "trocaram opiniões sobre a indústria de semicondutores, inteligência artificial e ameaças militares da China a Taiwan”, disse a porta-voz presidencial de Taiwan, Karen Kuo.

O governo da China, que se opõe a qualquer reconhecimento internacional de Taiwan, disse na terça-feira que defenderia sua "soberania nacional" e "integridade territorial".

"A questão de Taiwan está no centro dos interesses prioritários da China", declarou seu porta-voz diplomático, Lin Jian, quando perguntado se pretende organizar manobras militares ao redor da ilha.

O representante do Ministério das Relações Exteriores tem sido particularmente crítico em relação aos Estados Unidos, pedindo que o país "pare de se intrometer em Taiwan e de interferir nos assuntos internos da China".

Washington não reconhece e não possui relações diplomáticas oficiais com Taipé, mas é seu principal apoiador e fornecedor de armas.



Aliados no Pacífico

Em sua primeira viagem internacional desde que assumiu o poder em maio, Lai também visitará Tuvalu e Palau, além do território americano de Guam.

"Somos como uma família e também somos parceiros próximos que se apoiam mutuamente. Ao longo de muitos anos de apoio mútuo, demos um ao outro o maior apoio possível",disse Lai à presidente Heine.

Em um discurso no Parlamento, o mandatário anunciou que Taiwan concederá às Ilhas Marshall um "empréstimo preferencial" para que a estatal Air Marshall compre novas aeronaves.

Os três países do Pacífico estão entre as últimas 12 nações a reconhecerem Taiwan como um Estado, incluindo Guatemala e Paraguai. Muitas outras, como Honduras e Nicarágua, mudaram de lado em favor da China, que promete ajuda e investimentos.

Pequim baseia suas relações externas no princípio de "uma só China", que não admite o reconhecimento da autonomia de Taiwan.

Embora o Partido Comunista nunca tenha governado Taiwan, Pequim reivindica a soberania sobre o território e não descarta o uso da força para assumir o controle.

