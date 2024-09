A- A+

Diplomacia Primeiro-ministro chinês chega à Arábia Saudita para reunião de "alto nível" Visita do premiê chinês visa "melhorar a cooperação e o intercâmbio comercial" entre Pequim e os países do Golfo

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, chegou nesta terça-feira (10) a Riade, capital da Arábia Saudita, na primeira etapa de uma viagem que o levará aos Emirados Árabes Unidos, informou a agência de notícias estatal do reino.

Li "chegou a Riade para participar da quarta reunião do comitê conjunto sino-saudita de alto nível", informou a agência de notícias oficial saudita SPA.

Após Riade, o premiê viajará para os Emirados Árabes Unidos. O Ministério das Relações Exteriores da China indicou que a viagem ao Oriente Médio será concluída na sexta-feira.

A Arábia Saudita, um aliado histórico dos Estados Unidos, vem tentando estreitar laços com Rússia e China.

A China representa quase um quarto das exportações de petróleo do reino saudita, o maior exportador desta commodity do mundo.

A visita do premiê chinês visa "melhorar a cooperação e o intercâmbio comercial" entre Pequim e os países do Golfo, declarou à AFP o analista Mohamed bin Saleh al-Harbi.

A China facilitou no ano passado uma aproximação diplomática entre Arábia Saudita e Irã, duas potências regionais.

O gigante asiático também se posicionou de uma forma mais neutra no conflito israelense-palestino do que seu rival Estados Unidos. Pequim defende uma solução de dois Estados e mantém, ao mesmo tempo, bons laços com Israel.

A China também aposta no Oriente Médio como parte das Novas Rotas da Seda, um megaprojeto de infraestrutura lançado na última década pelo presidente Xi Jinping.

