Proibições estaduais a sacolas plásticas reduziram poluição nas praias dos EUA, afirma estudo

As proibições estaduais a sacolas plásticas reduziram a poluição em praias e cursos d'água nos Estados Unidos, de acordo com uma análise científica publicada nesta segunda-feira (9) pela ONG Ocean Conservancy.

O número desses resíduos coletados durante a iniciativa anual de limpeza de praias (International Coastal Cleanup, ou ICC) dobrou durante a pandemia de covid-19, marcada pelo aumento do uso de sacolas plásticas e pela suspensão de restrições.

Mas desde 2020, à medida que a população americana sob proibições estaduais ao uso de sacolas plásticas cresceu de 12% para 25%, o número desses itens recolhido por voluntários em 2022 e 2023 caiu 29% em comparação com os níveis anteriores à pandemia (2013-2019).

A Califórnia foi o primeiro de onze estados a aprovar, em 2015, o veto às sacolas plásticas, consideradas "um dos tipos de poluição mais mortais em nossos oceanos", segundo Anja Brandon, diretora de política de plásticos da Ocean Conservancy, em entrevista à AFP.

"Ficamos entusiasmados ao ver que, com o aumento da porcentagem de americanos cobertos por uma proibição rigorosa de sacolas plásticas, observamos menos poluição", acrescentou Brandon, uma engenheira ambiental que ajudou a redigir leis estaduais e nacionais sobre resíduos plásticos.

A análise se baseou em dados da ICC, uma iniciativa em andamento desde 1986, bem como em outros esforços voluntários de limpeza registrados no aplicativo Clean Swell ou em dados fornecidos à ONG.

O banco de dados da ICC é o maior do tipo e é utilizado por cientistas, ambientalistas e responsáveis por políticas públicas, e já foi usado até na redação de duas leis californianas sobre poluição por plásticos.

Tartarugas e aves confundem sacolas plásticas com medusas e as ingerem. Isso pode impedir que se alimentem ao bloquear o estômago.

A análise foi publicada quando falta pouco para o Dia Internacional de Limpeza de Costas, que será celebrado em 21 de setembro, e de uma nova cúpula da ONU para adotar um tratado internacional contra resíduos plásticos, em novembro.

"Os desafios sistêmicos da poluição por plásticos não se resolverão por si só", acrescentou. "Precisamos de intervenções políticas fortes e eficazes, sabemos quais são, temos os dados que as apoiam, só precisamos de mais delas."