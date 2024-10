Promotor especial revela novas evidências em caso de interferência eleitoral contra Trump em 2020

A- A+

O promotor especial que acusou o ex-presidente Donald Trump de uma conspiração criminosa em sua tentativa de reverter sua derrota nas eleições de 2020, Jack Smith, apresentou um longo documento detalhando suas principais evidências, juntamente com um argumento sobre por que o caso deveria seguir em frente, apesar da decisão da Suprema Corte em julho sobre a imunidade presidencial.

Aqui estão alguns pontos-chave do documento de 165 páginas, que um juiz tirou do sigilo em grande parte na quarta-feira:

Novas evidências

O documento continha muito mais detalhes do que a acusação e incluía muitas alegações específicas que anteriormente não faziam parte do registro público dos eventos que levaram ao ataque ao Capitólio por uma multidão de apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021.

Nenhum foi uma revelação transformadora, mas eles adicionam mais detalhes à história já disponível. Por exemplo, parte do documento se concentra em uma postagem nas redes sociais que Trump fez na tarde do ataque ao Capitólio, dizendo aos apoiadores que o vice-presidente Mike Pence os havia decepcionado.

Trump estava sentado sozinho na sala de jantar próxima ao Salão Oval na época. De acordo com o documento, dados forenses mostram que ele estava usando o aplicativo do Twitter em seu telefone e assistindo à Fox News. A Fox havia acabado de entrevistar um homem frustrado pelo fato de Pence não estar impedindo a certificação da vitória de Joe Biden e, em seguida, relatou que um policial pode ter sido ferido e que os manifestantes haviam invadido o Capitólio.

Trump postou no Twitter que Pence não teve a "coragem" de fazer o que era certo. A multidão ficou furiosa com o vice-presidente, e o Serviço Secreto o levou a um local seguro. Um assessor de Trump correu para alertá-lo sobre o perigo em que Pence estava, mas Trump olhou para o assessor e disse apenas: "E daí?" de acordo com o documento.

Atos não eram imunes

O documento apresentou uma série de argumentos sobre por que grande parte das evidências deveria ser vista como ações não oficiais de um candidato a cargo e, portanto, não sujeitas à decisão da Suprema Corte de que presidentes são amplamente imunes a processos baseados em suas ações oficiais.

Smith enfatizou que grande parte das evidências estava centrada em reuniões e conversas sobre a campanha que Trump realizou em sua capacidade de candidato, e não no desempenho de suas funções como presidente.

Smith argumentou que deveria ser permitido chamar assessores da Casa Branca como testemunhas de eventos relacionados à campanha, como um assistente do Salão Oval que disse ter ouvido Trump dizer à sua filha e ao seu genro, após a eleição: "Não importa se você ganhou ou perdeu a eleição. Você ainda tem que lutar muito.

O documento chamou essa declaração de "claramente privada" porque era sobre a eleição e foi feita para membros da família que haviam participado da campanha em nome de Trump, argumentou Smith. "O fato de ter sido ouvida por um funcionário da Casa Branca não a transforma em uma comunicação oficial", dizia o documento.

Momento politicamente crítico

Os procedimentos no tribunal de primeira instância ficaram amplamente paralisados por quase um ano enquanto a acusação e a defesa discutiam a questão da imunidade.

Mas a decisão da juíza Tanya Chutkan, que supervisiona o caso no Tribunal Distrital dos EUA em Washington, de concordar com o pedido da promotoria para desclassificar uma versão editada do documento chamou novamente a atenção para as acusações contra Trump nas semanas finais de uma campanha presidencial que as pesquisas sugerem que pode ir para qualquer lado.

Trump continuou a fazer acusações infundadas sobre fraude eleitoral em 2020. No debate de vice-presidentes na noite de terça-feira, seu companheiro de chapa, o senador J.D. Vance, de Ohio, foi questionado diretamente se Trump havia perdido quatro anos atrás. Vance se esquivou. "Estou focado no futuro", disse ele.

Juíza tem grandes decisões pela frente

Da mesma forma que Smith e seus assistentes apresentaram uma quantidade significativa de evidências que acreditam ser incriminadoras contra Trump enquanto argumentam que o caso pode continuar, os advogados do ex-presidente em breve terão a chance de refutar as alegações da acusação.

Eles enviarão a Chutkan o que consideram evidências exculpatórias — bem como argumentos de que vários atos devem ser considerados imunes.

Neste momento, a defesa tem um prazo até 17 de outubro para apresentar sua resposta ao documento de Smith, mas essa data pode ser adiada se os advogados de Trump solicitarem mais tempo.

Após ambas as partes apresentarem documentos ao tribunal expondo seus pontos de vista opostos, Chutkan decidirá quais partes da acusação de interferência eleitoral de Trump devem sobreviver à decisão de imunidade da Suprema Corte e quais partes terão que ser descartadas.

Sua decisão final provavelmente será apelada e acabará sendo novamente levada à Suprema Corte, que poderá ter a palavra final sobre quantas partes da acusação poderão ir a julgamento.

